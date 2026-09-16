۲۶۰۰ کیلوگرم فرآورده طیور غیرقابل مصرف در سنقر ضبط شد

محمد ایمانی سنجر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در جریان بازرسی و نظارت بهداشتی بر فرآیند کشتار طیور در کشتارگاه شهرستان سنقروکلیایی، فرآورده‌های طیور غیرقابل مصرف شناسایی و برای صیانت از سلامت مردم از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

وی افزود: در این بازرسی حدود ۸۰۰ قطعه مرغ با وزن تقریبی یک هزار و ۸۰۰ کیلوگرم به دلیل نداشتن تأییدیه بهداشتی ضبط و از چرخه مصرف انسانی حذف شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سنقروکلیایی تصریح کرد: علاوه بر این، حدود ۸۰۰ کیلوگرم از بخش‌های اصلاحی لاشه‌ها نیز به دلیل وجود مغایرت‌های بهداشتی از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

ایمانی سنجر ادامه داد: با احتساب فرآورده‌های ضبط‌شده به صورت کامل و همچنین بخش‌های اصلاحی لاشه‌ها، مجموع فرآورده‌های خارج‌شده از چرخه مصرف انسانی به حدود ۲ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم رسید.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت‌های بهداشتی در کشتارگاه‌های طیور گفت: نظارت مستمر مسئولان فنی بهداشتی با هدف شناسایی و حذف فرآورده‌های ناسالم و غیرقابل مصرف انجام می‌شود تا از ورود محصولات غیربهداشتی به بازار و سفره مردم جلوگیری شود.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سنقروکلیایی خاطرنشان کرد: دامپزشکی با نظارت بر مراحل مختلف کشتار، بازرسی لاشه‌ها و کنترل فرآورده‌های خام دامی، سلامت و امنیت غذایی شهروندان را به صورت مستمر دنبال می‌کند.