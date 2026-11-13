به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر در سخنانی با اشاره به تقسیم‌بندی سنتی جهان در فقه به «دارالاسلام» و «دارالکفر» اظهار کرد: در این چارچوب، ملاک اصلی پذیرش یا عدم پذیرش اسلام بود و بر همین اساس، احکام جهاد، معاهده و روابط بین‌الملل تنظیم می‌شد.

وی افزود: جهاد ابتدایی نیز در همین چارچوب، با هدف دعوت به اسلام و گسترش حاکمیت دینی تعریف می‌شد و انجام آن مشروط به حضور امام معصوم یا اذن خاص ایشان بود؛ رویکردی که در دوره‌های تاریخی رواج داشته و همچنان نیز در برخی دیدگاه‌ها مطرح است.

امام جمعه خارگ با بیان اینکه شرایط جهان معاصر ضرورت بازنگری در این مبانی را مطرح می‌کند، گفت: امروز برخی کشورهای اسلامی خود در مسیر حمایت از کفر، استکبار و صهیونیسم قرار گرفته‌اند و در عین حال قربانی سلطه‌گری قدرت‌های استکباری هستند؛ از این رو، بازخوانی معیارهای فقهی در روابط سیاسی و بین‌المللی اهمیت دارد.

کارگر با اشاره به مفاهیم قرآنی استکبار و استضعاف تصریح کرد: قرآن کریم در آیات متعددی از این دو مفهوم برای تبیین تقابل حق و باطل استفاده کرده است. در روایت قرآنی، فرعون و قارون به دلیل ظلم و سلطه‌جویی نمادهای استکبار هستند و بنی‌اسرائیل نیز در دوران ستم فرعون، به‌عنوان مستضعفانی معرفی می‌شوند که خداوند وعده یاری آنان را داده است.

وی ادامه داد: این تفکیک، معیار دوستی و دشمنی را از صرف باور دینی به رفتار سیاسی و نسبت کشورها با سلطه‌گری تغییر می‌دهد؛ به این معنا که ممکن است کشوری مسلمان باشد، اما در جبهه استکبار قرار گیرد و در مقابل، کشوری غیرمسلمان به دلیل ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی، شایسته حمایت تلقی شود.

امام جمعه خارگ با اشاره به امارات متحده عربی به‌عنوان نمونه‌ای از این رویکرد اظهار کرد: پذیرش پایگاه‌های نظامی آمریکا، عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و مشارکت در جنگ یمن، از جمله اقداماتی است که به گفته وی، این کشور را در مسیر همسویی با شبکه سلطه جهانی قرار داده است.

کارگر پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله)، درباره جهاد ابتدایی علیه استکبار در تنگه هرمز را نشانه تحولی بنیادین در فقه سیاسی شیعه دانست و افزود: در این رویکرد، محور تقسیم‌بندی دوست و دشمن از تقابل صرف کفر و اسلام به تقابل استکبار و استضعاف تغییر می‌کند.

وی تأکید کرد: مستکبران به‌خوبی می‌دانند که با تغییر مبانی فقه سیاسی، تنگه هرمز بسته‌تر و سطح غنی‌سازی اورانیوم بالاتر خواهد رفت.

ایران به عامل تعیین‌کننده در انتخابات آمریکا تبدیل شد

امام جمعه خارگ در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، آن را ضربه‌ای جدی برای دولت دونالد ترامپ توصیف کرد و گفت: هرچند دموکرات‌ها نیز مانند جمهوری‌خواهان سابقه‌ای طولانی در سیاست‌های ضدایرانی دارند و بخش عمده تحریم‌های گسترده در دوره‌های مختلف با رویکرد آنان اعمال شده است، اما این تحولات از جهت دیگری نیز اهمیت دارد.

وی افزود: ایران به‌عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده در این انتخابات شناخته شد؛ به‌گونه‌ای که رسانه‌ها و سیاستمداران غربی افزایش قیمت سوخت، بنزین و گازوئیل را به جنگ با ایران و احتمال بسته شدن تنگه هرمز مرتبط دانستند و ترامپ نیز گرانی بنزین را یکی از دلایل اصلی کاهش حمایت رأی‌دهندگان از حزب جمهوری‌خواه عنوان کرد.

کارگر این اتفاق را یادآور ماجرای دولت جیمی کارتر و اشغال سفارت آمریکا در تهران دانست و اظهار کرد: همان‌گونه که بحران گروگان‌گیری در آن دوره بر سرنوشت سیاسی کارتر تأثیر گذاشت، اکنون نیز ایران توانسته است بدون اتکا به لابی‌های میلیاردی برخی کشورهای منطقه، بر معادلات سیاست داخلی آمریکا اثر بگذارد.

وی با اشاره به هزینه‌های عربستان و امارات برای تأثیرگذاری بر خانواده ترامپ و برخی مقام‌های آمریکایی، از جمله راتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، گفت: آمریکا با هدف تغییر رژیم به این منطقه آمده بود، اما اکنون خود تا حد زیادی با تغییر موازنه در عرصه داخلی روبه‌رو شده است.

آماده‌باش نیروهای مسلح نشانه فرسایش نیست

امام جمعه خارگ در ادامه با اشاره به تداوم آماده‌باش نیروهای مسلح از زمان حوادث اسلام‌آباد تاکنون بیان کرد: برخی تصور می‌کنند استمرار این وضعیت موجب فرسایش کشور و نیروهای نظامی شده است، در حالی که افزایش ناگهانی تهدیدها، سطح آماده‌باش را نیز افزایش می‌دهد.

کارگر تأکید کرد: به لطف خداوند هیچ‌گونه فرسایشی در توان کشور و نیروهای مسلح وجود ندارد و مردم در میدان حضور دارند و نیروهای مسلح نیز با قدرت و آمادگی ایستاده‌اند.