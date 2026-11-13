https://mehrnews.com/x3dBqB ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵ کد مطلب 7009478 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵ مشهدالرضا(ع) در سوگ حضرت زهرا(س) مشهد- مردم مشهد صبح جمعه همزمان با روز شهادت حضرت زهرا(س) با حضور در اجتماع فاطمیون به عزاداری پرداختند. دریافت 23 MB کد مطلب 7009478 کپی شد مطالب مرتبط حضور پرشور مردم انقلابی مشهد در تشییع پیکر مطهر ۱۵ شهید گمنام جهاد فاطمی امروز کنشگری اجتماعی در برابر جنگ روانی دشمن است چناران در سوگ بانوی دو عالم؛حرکت دستههای عزاداری در سطح شهر حرکت دسته های عزای فاطمی به سمت حرم مطهر امام رضا(ع) اجتماع عزاداران فاطمی در شهرستان مرزی صالح آباد برچسبها مشهد اجتماع فاطمیون شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)
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