علی کرمی در گفت و گو با خبرنگار با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل‌ها، آسمان استان تا پایان هفته در بیشتر مناطق صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در طول روز افزایش ابر، افزایش سرعت وزش باد و غبار رقیق پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: برای امروز و روز پنجشنبه، شرایط ناپایداری جوی در برخی مناطق استان فراهم است و احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق پراکنده وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به صدور هشدار هواشناسی گفت: برای روز پنجشنبه، هشدار سطح زرد بارش به شماره ۲۵ صادر شده است و لازم است شهروندان و به‌ویژه افرادی که قصد تردد در مناطق مستعد بارش را دارند، توصیه‌های هواشناسی را مدنظر قرار دهند.

وی در تشریح وضعیت جوی روزهای آینده استان بیان کرد: روز سه‌شنبه، آسمان مناطق مختلف استان نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی نقاط، افزایش وزش باد، غبار رقیق و رگبار و رعدوبرق پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان ادامه داد: روز چهارشنبه، آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش وزش باد و غبار رقیق رخ می‌دهد. همچنین در ساعات بعدازظهر با افزایش ابر، احتمال ضعیف وقوع رگبار و رعدوبرق پراکنده در برخی مناطق وجود دارد.

وی اضافه کرد: روز پنجشنبه نیز شرایط جوی در بیشتر مناطق استان نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و افزایش وزش باد، غبار رقیق و در برخی مناطق رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد درباره تغییرات دمایی استان نیز گفت: تغییرات دما در روزهای آینده چندان محسوس نیست، هرچند روند کلی دما اندکی کاهشی پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت دمایی ایستگاه‌های هواشناسی استان در ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: لیشتر با ثبت بیشینه دمای ۳۴ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین و یاسوج با ثبت کمینه دمای ۷.۲ درجه سانتی‌گراد، سردترین نقاط استان بودند.