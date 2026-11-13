به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه این هفته کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به ادامه بررسی طرح اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۳۴ در خصوص وظایف شهرداری ها اختصاص دارد.

این موضوع در جلسات گذشته کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته بود که بعد از بحث و بررسی کارشناسی، کلیات آن مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد در جلسه تقنینی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس جزئیات این موضوع با حضور کارشناسان و مسئولان اجرایی ذی ربط مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در نشست گذشته کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس جزییات این طرح مورد بررسی قرار گرفت و بخشی از این طرح به تصویب اعضای کمیسیون رسید که مقرر گردید در هفته آینده ادامه بررسی جزییات این طرح، مجدد در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در نظر دارد با بررسی جزییات طرح اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۳۴، وظایف شهرداری ها را با در نظر گرفتن مدیریت یکپارچه شهری، بازتعریف کند.

همچنین، گزارش دستگاه های اطلاعاتی از امنیت داخلی کشور و بررسی فهرست منتخب نمایندگان عضو هیات نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراهای استان های(مازندران، اصفهان، البرز، تهران، سیستان و بلوچستان، کرمان و کرمانشاه) که توسط مجامع استانی انتخاب و معرفی گردیده اند در دستور کار کمیسیون قرار دارد.