به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی عصر جمعه اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی و انتظامی استان در چند عملیات جداگانه موفق به کشف محموله‌های قابل توجه قاچاق در شهرستان‌های بوشهر، دشتستان، دیلم و عسلویه شدند.

وی با اشاره به کشف ۵۷ دستگاه موتورسیکلت خارجی قاچاق در یک انبار در شهر بوشهر افزود: ارزش این محموله ۶۱ میلیارد تومان برآورد شده و در این رابطه دو نفر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر ادامه داد: در محور برازجان به کازرون نیز یک دستگاه تریلر حامل ۱۴ پالت لوازم یدکی قاچاق موتورسیکلت به ارزش ۲۲ میلیارد تومان توقیف و راننده آن دستگیر شد.

کشف سوخت و تجهیزات قاچاق

سوسنی از کشف ۴۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در محور خروجی عسلویه به سمت هرمزگان خبر داد و گفت: ارزش این محموله ۸۶ میلیارد ریال اعلام شده و یک دستگاه تریلر و راننده آن توقیف و دستگیر شدند.

وی اضافه کرد: مأموران انتظامی دیلم نیز یک محموله تجهیزات رایانه‌ای و مخابراتی فاقد اسناد گمرکی به ارزش اعلام‌شده ۱۰ میلیارد ریال را از یک دستگاه خودروی سمند کشف کردند.

سوسنی همچنین از کشف ۱۲ دستگاه استخراج رمزارز در دو محل در شهر چاه مبارک عسلویه خبر داد و افزود: این تجهیزات به ارزش ۶ میلیارد ریال ضبط و دو نفر در این رابطه دستگیر شدند.

شناسایی سه مورد زمین‌خواری

فرمانده انتظامی استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود از شناسایی سه مورد تصرف غیرقانونی اراضی دولتی خبر داد و گفت: پس از تحقیقات میدانی و استعلام از اداره راه و شهرسازی، سه پرونده تشکیل و برای رسیدگی به دادسرا ارسال شد.

وی با تأکید بر تداوم مقابله با قاچاق کالا و سوخت و جرایم اقتصادی خاطرنشان کرد: برخورد با قاچاقچیان و متخلفان اقتصادی با جدیت در دستور کار پلیس استان قرار دارد.