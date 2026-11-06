به گزارش خبرنگار مهر، ششمین شب شعر فاطمی شهر دبیران با هدف پاسداشت مقام حضرت فاطمه زهرا (س) و ترویج شعر آیینی، شامگاه جمعه با حضور جمعی از مردم، شاعران و علاقه‌مندان به شعر و ادبیات در سالن فردوسی این شهر برگزار شد.

در این محفل ادبی، حاج احمد خوانسالار از داراب، عمار موحد و علی‌اکبر فرهنگیان از تهران، روح‌الله قناعتیان و شهرام شاهرخی از جهرم، فاضل رفیعی از داراب و طاهره کاظم‌نژادی از دبیران به شعرخوانی پرداختند.

همچنین سعید بهنام، استاد آواز از جهرم، با اجرای هنری در وصف شهدا، در این برنامه حضور یافت.

یکی از بخش‌های ویژه این مراسم، ورود پیکر یک شهید گمنام به سالن فردوسی بود که با استقبال و احترام حاضران همراه شد و فضای معنوی متفاوتی به این محفل بخشید.

در ادامه این مراسم، از مجموعه شعر «مداد و موشک» سروده مشترک ایوب پرندآور، روح‌الله قناعتیان و شهرام شاهرخی رونمایی شد؛ اثری که با هدف ثبت نام و خاطره ۱۶۸ دانش‌آموز شهید میناب در قالب شعر سروده شده است.

شکل‌گیری «مداد و موشک» از دل یک سوگواری

ایوب پرندآور، یکی از شاعران و مؤلفان این مجموعه، درباره چگونگی شکل‌گیری این اثر گفت: آغاز کار به روزی بازمی‌گردد که در جهرم مشغول نقاشی دیواری تصویر شهید عبدالرحمن رحمانیان، غواص عملیات کربلای چهار بودم؛ شهیدی که پیکرش سال‌ها در میان نیزارها و ماسه‌های اروندرود مفقود مانده بود و پس از سال‌ها به میهن بازگشت.

وی افزود: هم‌زمان با اجرای این نقاشی، خبر شهادت دانش‌آموزان میناب به من رسید و دوستان شاعر نیز به جمع ما پیوستند. در آن لحظات دور هم جمع شدیم، به یکدیگر تسلیت گفتیم و در سوگ این اتفاق گریستیم.



این شاعر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همان‌جا به دوستانم گفتم که باید از همین لحظه کار را شروع کنیم؛ ما اهل بیرون رفتن از میدان نیستیم. دست‌هایمان را روی هم گذاشتیم و عهد بستیم ادامه‌دهنده راه شهدا و دانش‌آموزان شهید میناب باشیم.

پرندآور ادامه داد: پس از این تصمیم، برای سرودن اشعار به یک قالب مشخص رسیدیم و دوبیتی و رباعی را انتخاب کردیم. قرار شد نام هر یک از دانش‌آموزان شهید در شعرها آورده شود تا نام و هویت هیچ‌کدام در میان روایت جمعی این حادثه گم نشود.

سفر به میناب برای ثبت نام و خاطرات دانش‌آموزان شهید

وی درباره روند گردآوری اطلاعات دانش‌آموزان شهید گفت: در ابتدا از طریق فضای مجازی اطلاعاتی مانند تعداد، سن و پایه تحصیلی دانش‌آموزان را جمع‌آوری می‌کردم، اما این اطلاعات را کافی نمی‌دانستم؛ به همین دلیل تصمیم گرفتم برای تکمیل اطلاعات به میناب سفر کنم و از مزار تک‌تک دانش‌آموزان عکس بگیرم تا مطالب کتاب مستند باشد.

پرندآور با اشاره به اینکه این سفر فرصتی برای آشنایی نزدیک با خانواده‌ها، دوستان و فضای زندگی دانش‌آموزان شهید بود، افزود: یکی از تأثیرگذارترین بخش‌های این سفر، دیدار با کودکانی بود که هنوز دوستان شهیدشان را فراموش نکرده بودند.

این شاعر با تشریح خاطرات خود از سفر به میناب بیان کرد: صحنه‌هایی که در میناب دیدم بسیار دردناک بود. کودکانی را می‌دیدم که بر سر مزار دوستانشان نشسته بودند. وقتی از آن‌ها می‌پرسیدم این شهید را از کجا می‌شناختند، از کلاس ژیمناستیک، کلاس زبان، بازی و دوچرخه‌سواری مشترکشان می‌گفتند. آن‌ها دوستان کوچکشان را از یاد نبرده بودند و همچنان به دیدارشان می‌آمدند.

«مداد و موشک»؛ نماد تقابل دانش و خشونت

پرندآور درباره انتخاب نام این مجموعه شعر نیز گفت: در جریان سرودن اشعار، عنوان‌های مختلفی پیشنهاد و یادداشت شد تا در نهایت نام «مداد و موشک» برای کتاب انتخاب شد؛ عنوانی که از نگاه ما نمادی از تقابل دانش و کودکی با خشونت و جنگ است.

وی افزود: مداد نماد دانش‌آموزان و کودکان ماست و موشک نماد آمریکا و اسرائیل.

این شاعر درباره طراحی جلد کتاب نیز توضیح داد: به طراح پیشنهاد دادم مداد نباید شکسته باشد؛ مداد باید محکم و استوار بایستد و این موشک است که باید به مداد برخورد کرده و تکه‌تکه شده باشد.

پرندآور خاطرنشان کرد: تصویر جلد نیز همان مفهومی را دنبال می‌کند که در عنوان کتاب و اشعار آن جریان دارد؛ مدادی که نماد دانش‌آموزان است و قرار نیست در برابر خشونت و جنگ بشکند.