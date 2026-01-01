اختتامیه بیست و دومین کنگره «شعر فاطمی» فارس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه بیست و دومین کنگره «شعر فاطمی» استان فارس شامگاه چهارشنبه با رونمایی از پرچم متبرک آستان امام رئوف علیه السلام، پخش زنده مرشد خوانی و با حضور پنج تن از شاعران برگزیده استان‌های فارس، قم و اصفهان در مسجد امام حسین علیه السلام شهرستان جهرم برگزار شد.‌



این رویداد فرهنگی با اجرای سید احمد علوی، شاعر آئینی کشور از شهر مقدس قم آغاز و شاعرانی چون حاج احد ده بزرگی پدر شعر آئینی فارس، دکتر ساجده تقی زاده نویسنده کتاب معروف «ماه خانم» که به تقریظ مقام معظم رهبری در آمده، عبدالرضا قیصری شاعر طنز پرداز استان فارس، فراز ملکیان از شاعر برجسته آئینی استان اصفهان، فاضل رفیعی غیاثی شاعر نام آئینی فارس و امیر صادقیان از شاعران مطرح آئینی شهرستان جهرم، سروده‌های خود را به پیشگاه آسمانی حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها تقدیم کردند.

در حاشیه این مراسم ادبی، ایوب پرندآور دبیر بیست و دومین کنگره «شعر فاطمی» فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در شب‌های شعر فاطمی امسال به جز استان فارس شهرستان میبد استان یزد نیز به جمع برگزار کنندگان شب‌های شعر فاطمی پیوست و چراغ شب شعر «اُمَنا» در میبد روشن شد.

وی ویژگی مهم برنامه‌های فاطمی فارس را گستردگی آن دانست و افزود: چهار مورد از این رویدادها در چهار روستای شهرستان جهرم برپا شد که در نوع خود در کشور بی نظیر است.

دبیر بیست و دومین کنگره «شعر فاطمی» فارس با یادآوری اینکه اولین شب شعر فاطمی استان فارس از شیراز آغاز شده، تصریح کرد: چراغ شب‌های شعر فاطمی فارس بعد از شیراز در داراب، سه روستا در بخش سیمکان جهرم شامل کلاکله، بهجان و روستای کراده و پس از آن در جهرم، بوانات، نی ریز و بخش فورگ روشن شده است.