«بیست و چهار» به تئاتر شهر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «بیست و چهار» به نویسندگی و کارگردانی علی حیدری و تهیهکنندگی مهراد کائینی در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر به صحنه میرود. این اثر نمایشی هر شب ساعت ۱۹:۳۰ میزبان مخاطبان است و تلاش دارد با نگاهی تازه به یکی از متون شاخص محمود استادمحمد، روایت متفاوتی را پیش روی تماشاگران قرار دهد.
امیر جوادی، رومینا بختیاری، مرتضی یعقوبپور، علیرضا بهرامی، محمدعلی سهامی، محمدعلی تقیزاده، امیرمحمد ملکی و حسین شکری گروه بازیگران این نمایش را تشکیل میدهند.
از دیگر عوامل این نمایش میتوان به مشاور کارگردان: مهران عشریه، دستیار کارگردان: امین مردانی، منشی صحنه: سارا آمره، طراح صحنه: پریناز نجفی، طراح لباس: افسانه فرخی، طراح نور: رضا خضرایی، آهنگسازان: متین صادقی و اشکان جوبه، طراح سهبعدی: ستاره الطافی، طراح ویدئو مپینگ: صابر شعبانلو، طراح گریم: زهرا شمس، طراح پوستر، تیزر و بروشور: حمیدرضا شاهپسند، مشاور رسانه: ناصر ارباب و عکاسان: سهیل صحرانورد، گلناز فخاریانزاده و صالح صاحبالداری اشاره کرد.
علاقهمندان برای تهیه بلیت میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
