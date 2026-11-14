حسین حیدرپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نظارت بر فعالیت واحدهای صنعتی، خدماتی و درمانی با هدف کنترل منابع آلاینده و پیشگیری از تخریب محیط زیست، به‌صورت مستمر در سطح استان دنبال می‌شود.

وی افزود: در بازه زمانی یک هفته ای، کارشناسان محیط زیست ۲۸۰ مورد پایش از واحدهای مختلف تولیدی، خدماتی و درمانی انجام دادند که در پی بررسی‌های صورت‌گرفته، ۴۱ واحد به دلیل رعایت نکردن الزامات و ضوابط زیست‌محیطی اخطاریه دریافت کردند.

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران با تأکید بر تداوم نظارت‌ها تصریح کرد: کاهش آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی و خدماتی از اولویت‌های این اداره‌کل است و با واحدهایی که ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت نکنند، مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

حیدرپور اجرای الزامات زیست‌محیطی را از عوامل مؤثر در حفاظت از اکوسیستم‌های طبیعی و تحقق توسعه پایدار دانست و از تلاش کارشناسان و محیط‌بانان در انجام مأموریت‌های نظارتی قدردانی کرد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا آلودگی زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ حفاظت محیط زیست گزارش دهند تا در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.