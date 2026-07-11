حسین حیدرپور در گفتوگو با خبرنگار مهر از تداوم نظارتهای میدانی بر واحدهای تولیدی، خدماتی و درمانی استان خبر داد و اظهار کرد: در راستای صیانت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگیهای زیستمحیطی، طی این بازه زمانی ۱۰۴ مورد پایش و بازدید تخصصی از واحدهای مختلف در سطح استان انجام شد.
حیدرپور با اشاره به نتایج این پایشها افزود: در جریان این بازدیدها، با یک واحد متخلف که الزامات و مقررات محیطزیستی را رعایت نکرده بود، برخورد قانونی صورت گرفت و فعالیت آن تا زمان رفع نواقص و تأمین استانداردهای لازم متوقف شد.
وی با تأکید بر استمرار برنامههای نظارتی ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران تصریح کرد: پایش مستمر واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی و درمانی با هدف کاهش منابع آلاینده، جلوگیری از تخریب محیط زیست و حفظ سلامت عمومی در دستور کار این ادارهکل قرار دارد و بدون اغماض با هرگونه تخلف زیستمحیطی برخورد خواهد شد.
معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران خاطرنشان کرد: رعایت ضوابط و استانداردهای زیستمحیطی از سوی بهرهبرداران، علاوه بر کاهش اثرات مخرب بر منابع طبیعی و اکوسیستمهای استان، نقش مهمی در تحقق توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد.
حیدرپور همچنین از تلاش کارشناسان، بازرسان و محیطبانان در اجرای برنامههای نظارتی قدردانی کرد و گفت: مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست اهمیت ویژهای دارد و شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه آلودگی یا تخلف زیستمحیطی، موضوع را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ سازمان حفاظت محیط زیست گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
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