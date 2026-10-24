پایش ۳۲۳ کارخانه در مازندران؛ فعالیت ۳ واحد آلاینده متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین حیدرپور با اشاره به تداوم نظارت‌های زیست‌محیطی در استان اظهار کرد: در چارچوب برنامه‌های نظارتی، عملکرد زیست‌محیطی واحدهای تولیدی، خدماتی و درمانی به‌صورت مستمر بررسی می‌شود و با واحدهای متخلف برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی افزود: در جریان ۳۲۳ مورد پایش انجام‌شده در سطح استان، تخلفات زیست‌محیطی برخی واحدها شناسایی شد که در همین راستا برای ۵۴ واحد اخطاریه صادر و فعالیت سه واحد آلاینده متوقف شد.

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات زیست‌محیطی از سوی واحدهای اقتصادی و خدماتی بیان کرد: نظارت مستمر بر فعالیت این مجموعه‌ها با هدف پیشگیری و کاهش آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی و خدماتی انجام می‌شود و مقابله با تخلفات، از اولویت‌های این اداره‌کل است.

حیدرپور رعایت استانداردها و ضوابط محیط زیستی را عاملی مهم در حفاظت از اکوسیستم‌ها و دستیابی به توسعه پایدار دانست و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا آلودگی زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ حفاظت محیط زیست گزارش کنند.