مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده تخلف صادرات غیرمجاز مواد غذایی در شعبه اول بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان آستارا مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات و با توجه به ارائه نشدن مدارک معتبر از سوی متهم، تخلف انتسابی را محرز تشخیص داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان ادامه داد: در همین راستا، علاوه بر ضبط کالاهای موضوع تخلف، مدیر شرکت به پرداخت ۲۲ میلیارد و ۹۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

امینی با اشاره به نحوه تشکیل این پرونده گفت: مأموران گمرک پس از بررسی محموله و احراز غیرمجاز بودن صادرات، گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.