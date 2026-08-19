  1. استانها
  2. گیلان
۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۵

تخلف ارزی یک شرکت در گیلان به محکومیت ۳۱ میلیارد ریالی انجامید

تخلف ارزی یک شرکت در گیلان به محکومیت ۳۱ میلیارد ریالی انجامید

رشت- مدیرعامل یک شرکت متخلف ارزی در گیلان با حکم تعزیرات حکومتی علاوه بر تعلیق یک‌ساله کارت بازرگانی، به پرداخت ۳۱ میلیارد و ۳۵۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

مرتضی امینی، مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر از رسیدگی به پرونده تخلف ارزی یک شرکت در شعبه هشتم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت خبر داد و اظهار کرد: این پرونده با شکایت یکی از بانک‌ها و در پی گزارش تخلف یک شرکت در زمینه ایفا نکردن تعهدات ارزی، برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و با توجه به ارائه نشدن اسناد گمرکی، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد.

امینی ادامه داد: بر اساس رأی صادرشده، مدیرعامل شرکت متخلف علاوه بر تعلیق کارت بازرگانی به مدت یک سال، به پرداخت ۳۱ میلیارد و ۳۵۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی تصریح کرد: این محکومیت در پی تأخیر در ایفای تعهدات ارزی و پرداخت مابه‌التفاوت مربوط به دیرکرد در ترخیص کالا از گمرک صادر شده است.

کد مطلب 6920977

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها