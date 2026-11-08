به گزارش خبرنگار مهر، مختار احمدی پیش از ظهر یکشنبه در شورای اداری اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار کرد: توسعه تشکل‌های کارگری و گسترش سازوکارهای گفت‌وگو و سازش درون‌کارگاهی از اولویت‌های حوزه روابط کار است و می‌تواند با حل‌وفصل اختلافات در محیط کار، از افزایش شکایات و مراجعات کارگری جلوگیری کند.

وی افزود: رؤسای ادارات شهرستانی باید از طریق ارتباط مستقیم و گفت‌وگو با کارفرمایان، زمینه تشکیل شوراهای اسلامی کار و سایر تشکل‌های کارگری را فراهم کنند و پیگیری این موضوع نباید به دلیل بی‌تمایلی برخی کارفرمایان متوقف شود.

احمدی تصریح کرد: تشکل‌های کارگری صرفاً نهادهایی برای پیگیری مطالبات صنفی نیستند، بلکه می‌توانند با مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و سازوکارهای قانونی، به مدیریت بهتر واحدهای تولیدی کمک کنند.

وی ادامه داد: حضور نمایندگان کارگران در کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار و کمیته‌های انضباط کار، زمینه مشارکت بیشتر نیروی کار در بهبود شرایط محیط‌های تولیدی، رعایت ضوابط ایمنی و تقویت انضباط کاری را فراهم می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی پاسخگویی به‌موقع و تعامل مستمر میان بخش‌های ستادی و ادارات شهرستانی را از الزامات تحقق مأموریت‌های سازمانی دانست و گفت: گروه‌های کاری و تخصصی باید به بستری برای هماهنگی، پیگیری امور و تسریع در اجرای برنامه‌ها تبدیل شوند و رؤسای ادارات شهرستان‌ها نیز موظف‌اند درخواست‌ها و پیام‌های ابلاغی را در زمان مقرر بررسی و اقدامات لازم را انجام دهند.

وی افزود: با وجود محدودیت‌های نیروی انسانی، امکانات و مسائل معیشتی و پرداختی کارکنان، تلاش و همکاری مجموعه همکاران موجب ثبت دستاوردهای قابل توجهی در حوزه‌های مختلف شد.

احمدی بیان کرد: استان مرکزی در حوزه روابط کار به‌عنوان یکی از الگوهای موفق کشور معرفی شد و به دلیل برخورداری از کمترین تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری، مورد توجه و تقدیر مسئولان ملی قرار گرفت که با وجود آسیب‌ها و چالش‌های پیش‌روی برخی واحدهای صنعتی استان محقق شد.

وی با اشاره به عملکرد استان در حوزه اشتغال نیز گفت: مرکزی در جذب تسهیلات اشتغال‌زایی در یکی از شاخص‌ها رتبه سوم و در شاخص دیگر رتبه نخست کشور را به دست آورد و در حوزه نظارت بر تعاونی‌ها نیز در شمار استان‌های برتر قرار گرفت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی افزود: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی استان مرکزی در بخش آموزش و پژوهش شایسته تقدیر شناخته شد و هیأت ورزش کارگری استان نیز به‌صورت مشترک با استان اصفهان رتبه نخست کشور را کسب کرد.

وی تصریح کرد: انتظار مدیریت استان، صیانت از دستاوردهای به‌دست‌آمده در ارزیابی‌های ملی و ارتقای مستمر کیفیت خدمات است؛ موضوعی که تحقق آن به هم‌افزایی، مسئولیت‌پذیری و اجرای دقیق مأموریت‌ها در سطح ستاد و شهرستان‌ها نیاز دارد.