استارشیپ برای نخستین بار به مدار زمین رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، ابر موشک استارشیپ و سوپر هوی اسپیس ایکس که بزرگترین و قدرتمندترین وسیله پرتاب فضایی ساخته شده، به حساب می آید به مدار زمین رسید. این عملیات نقطه عطف مهمی در پروازهای عملیاتی این شرکت به حساب می آید. البته این فرایند بدون جنجال نبود.

طی عملیات پرتاب یکی از شش موتور بوستر بالایی استارشیپ دچار اختلال شد و تردیدهایی درباره آنکه اسپیس ایکس بتواند به مدار زمین برسد را ایجاد کرد. دان هوت سخنگوی اسپیس ایکس اعلام کرد ماموریت لغو شده اما در نهایت تیم کنترل پرواز برخلاف این امر تصمیم گرفتند.

هوت در این باره گفت: ما هنوز رها نکردیم، ما همچنان ادامه می دهیم.

چند دقیقه بعد استارشیپ اجازه پرتاب به مدار زمین را یافت. حدود ۲۵ دقیقه پس از پرتاب این ابزار یک موشک رپتور را به مدت کوتاهی روشن کرد تا وارد مدار زمین برد. هدف اصلی پرتاب آزمایشی چهاردهم استارشیپ رسیدن به مدار زمین برای نخستین بار و آزادسازی ۲۶ ماهواره استارلینک در مدار عملیاتی بود.

پس از آن تیم کنترل اعلام کرد: استارشیپ مداری است.

ایلان ماسک مدیر ارشد اجرایی اسپیس ایکس نیز درپلتفرم ایکس نوشت: نخستین پرواز مداری استارشیپ موفقیت آمیز بود.

استارشیپ در ساعت ۱۲:۴۸ دقیقه دیروز امروز به وقت گرینویچ از مقر استاربیس متعلق به اسپیس ایکس در جنوب تگزاس به فضا پرتاب شد.

موشک استارشیپ پس از رسیدن به مدار زمین ۲۶ ماهواره استارلینک را یکی پس از دیگری در ارتفاعحدود ۲۶۹ کیلومتری زمین آزاد کرد

این موشک با ارتفاع ۱۲۴ متر می تواند بیش از ۱۱۰ تن بار را به مدار زمین ببرد. بوستر سوپر هوی و بخش بالایی استارشیپ هر دو طوری طراحی شده اند که به طور کامل و به سرعت قابل استفاده باشند.

اسپیس ایکس معتقد است ترکیب قدرت و امکان پرتاب دوباره صنعت فضایی را متحول می کند و به انسان امکان می دهد حضور خود را در این جبهه گسترش دهد.