به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت های گل گهر، گهرزمین، توسعه آهن و فولاد گل گهر با حضور در نمایشگاه بین‌المللی متال‌اکسپو ۲۰۲۶ روسیه، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های معدنی و فولادی کشور را در یکی از رویدادهای مهم جهانی حوزه متالورژی و صنایع فلزی معرفی کردند.

کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، حسین افشاری قائم‌مقام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و محمدعلی طالبی استاندار کرمان از غرفه گروه گل گهر در نمایشگاه بین‌المللی متال‌اکسپو ۲۰۲۶ روسیه بازدید کردند.

سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی متال‌اکسپو ۲۰۲۶ در مرکز همایش‌ها و نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر سنت‌پترزبورگ روسیه آغاز به‌ کار کرده و تا ۲۲ آبان‌ماه ادامه داشت.

این نمایشگاه فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های معدنی و فولادی ایران، تعامل با فعالان بین‌المللی بازار فلزات و بررسی زمینه‌های توسعه همکاری‌های تجاری، صنعتی و سرمایه‌گذاری فراهم کرد.