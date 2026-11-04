به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحجت‌الله موسوی‌قوام، با اشاره به کمک ۱۰ میلیارد تومانی شرکت گل‌گهر سیرجان در راستای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد استان کرمان گفت: این اقدام خداپسندانه شرکت گل گهر را تجلی روحیه نوع‌ دوستی و تعهد عمیق این مجموعه به مسئولیت‌های اجتماعی است.

وی افزود: این اقدام ارزشمند نه تنها زمینه‌ساز بازگشت سرپرستان خانوار و افراد آبرومند به آغوش گرم خانواده‌هایشان می‌شود، بلکه گامی استوار در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی استان به شمار می‌رود.

وی ابراز امیدواری کرد: این حرکت انسان‌دوستانه، الهام‌بخش سایر بنگاه‌های اقتصادی و صنایع بزرگ منطقه در مسیر دستگیری از هم‌وطنان نیازمند باشد.

محمد آذرنگ، رئیس اداره زندان شهرستان سیرجان نیز در این رابطه گفت: ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از این مبلغ برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد زندان سیرجان اختصاص یافته است.

گفتنی است حدود دو ماه قبل نیز با اختصاص عواید حاصل از بلیط فروشی جشن شب های سیرجان توسط شرکت گل گهر، ۲۱ زندانی جرایم غیر عمد از زندان سیرجان آزاد و به آغوش خانواده برگشتند.