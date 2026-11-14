سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع سه سانحه رانندگی طی شبانه روز گذشته در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و اظهار کرد: این حوادث که روز ۲۲ آبان‌ماه رخ داد، ۱۳ مصدوم بر جای گذاشت.

وی اظهار کرد: نخستین حادثه مربوط به واژگونی یک دستگاه خودروی دنا پلاس در کیلومتر ۶۰ محور سمنان به دامغان بود که در پی آن ۶ نفر مصدوم شدند.

رئیس پلیس راه استان سمنان افزود: در حادثه دیگری، برخورد یک دستگاه خودروی ساینا با تیبا ۲ در کیلومتر ۲۲ محور آرادان به سرخه، سه مصدوم بر جای گذاشت.

بزرگی تصریح کرد: همچنین واژگونی یک دستگاه پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۴۷ محور شاهرود به دامغان، چهار نفر را مصدوم و راهی بیمارستان کرده است.

وی با تاکید به اینکه حوادث کشته نداشتند، از رانندگان خواست: با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از عجله و توجه به شرایط جاده، در حفظ ایمنی خود و دیگر کاربران جاده‌ای کوشا باشند.