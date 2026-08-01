سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع چهار حادثه رانندگی طی روز شنبه در جاده های استان سمنان خبر داد و بیان کرد: این حوادث در مجموع فوت سه نفر را رقم زده است.

وی به برخورد خودرو سمند با سه شتر محور میامی به سبزوار محدوده ۸۵ کیلومتری میامی اشاره داشت و ادامه داد: این حادثه یک فوتی و سه مصدوم بر جای گذاشته است.

رئیس پلیس راه استان سمنان واژگونی تریلی کیلومتر ۴۸ سمنان به دامغان را دیگر حادثه مهم رانندگی عنوان کرد و توضیح داد: دو نفر در صحنه تصادف جان خود را از دست دادند.

بزرگی واژگونی اتوبوس کیلومتر ۵۰ محور شاهرود به میامی را از حوادث مهم رانندگی روز شنبه برشمرد و یادآور شد: این اتوبوس ۲۸ سرنشین داشت که در پی حادثه ۱۰ نفر مصدوم شدند.

وی با اشاره به واژگونی ام. وی. ام ۵۳۰ کیلومتر محور آرادان به سرخه، اضافه کرد: این حادثه پنج نفر را راهی مراکز درمانی کرده است.

رئیس پلیس راه استان سمنان آمار حوادث رانندگی هفته گذشته را ۲۳ مورد عنوان کرد و ادامه داد: این حوادث مصدومیت ۹۴ نفر را رقم زده است.

بزرگی یادآور شد: بیشترین مجروحان تصادفات رانندگی هفته گذشته محور دامغان - سمنان با ۱۵ مصدوم و محور میامی - سبزوار با ۱۳ مصدوم و بیشترین تعداد تصادفات نیز محور دامغان - سمنان به خود اختصاص داده است.

وی اضافه کرد: سقوط از پل خودروی کوییک در کیلومتر ۲۷ محور ایوانکی به گرمسار مهمترین حادثه رانندگی هفته گذشته بود که سه مصدوم را نیز راهی بیمارستان کرد و یک فوتی نیز بر جای گذاشت.