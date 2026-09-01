سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی حوادث رانندگی رخ داده شبانه روز گذشته در محورهای مواصلاتی استان سمنان، چهار مورد سانحه شامل تصادف، واژگونی و انحراف از جاده به وقوع پیوست که در مجموع ۱۱ نفر مصدوم شدند.

وی ادامه داد: نخستین حادثه در کیلومتر ۵۹ محور شاهرود-میامی بین یک دستگاه پراید و ساینا رخ داد که در این سانحه یک نفر مصدوم شد.

رئیس پلیس راه استان سمنان یادآور شد: دومین سانحه نیز در کیلومتر ۵۷ محور سمنان-دامغان بر اثر واژگونی یک دستگاه سمند رخ داد که چهار نفر در این حادثه مصدوم شدند.

بزرگی ادامه داد: طی حادثه دیگری در کیلومتر ۶۵ محور آزادشهر-شاهرود، یک دستگاه پژو پارس از جاده منحرف و با دو خودرو و دو عابر برخورد کرد که در این سانحه سه نفر مصدوم شدند.

وی همچنین از واژگونی یک دستگاه پراید در کیلومتر هشت محور ایوانکی-شریف‌آباد خبر داد و افزود: این حادثه نیز سه مصدوم برجا گذاشت که توسط امدادگران به مراکز درمانی منتقل شدند و یک نفر نیز جان باخت.

رئیس پلیس راه استان سمنان با تأکید بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه و توجه کامل به مسیر، اضافه کرد: رانندگان ضمن پرهیز از عجله و شتاب، پیش از آغاز سفر نسبت به بررسی وضعیت خودرو و شرایط جاده توجه داشته باشند.