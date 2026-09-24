سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع پنج سانحه رانندگی طی شبانه روز گذشته در جاده های استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: نخستین حادثه در کیلومتر ۵۸ محور میامی-سبزوار بر اثر واژگونی یک دستگاه سمند رخ داد که در پی آن چهار نفر مصدوم شدند.

وی افزود: طی حادثه‌ای دیگر که در کیلومتر ۳۱ محور آرادان-سرخه به وقوع پیوست، یک دستگاه پژو ۲۰۶ واژگون شد که مصدومیت پنج نفر را به همراه داشته است.

رئیس پلیس راه استان سمنان ادامه داد: برخورد یک دستگاه نیسان باری با تپه در کیلومتر ۴۰ محور شاهرود-دامغان نیز یک مصدوم برجا گذاشت.

بزرگی همچنین از واژگونی یک دستگاه موتورسیکلت در روستای رامه پایین شهرستان آرادان خبر داد و گفت: این حادثه نیز راکب را راهی بیمارستان کرده است.

وی اضافه کرد: در پنجمین حادثه، برخورد دو دستگاه پژو ۴۰۵ در کیلومتر سه محور گرمسار-قم، پنج مصدوم برجا گذاشت.

رئیس پلیس راه استان سمنان با تأکید بر رعایت قوانین و مقررات رانندگی، توجه به سرعت مطمئنه و پرهیز از شتاب زدگی را از عوامل موثر در کاهش حوادث جاده‌ای عنوان کرد.