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۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۷

وقوع ۵ سانحه ترافیکی در جاده‌های استان سمنان؛ ۱۶ نفر مصدوم شدند

وقوع ۵ سانحه ترافیکی در جاده‌های استان سمنان؛ ۱۶ نفر مصدوم شدند

سمنان- رئیس پلیس راه استان سمنان از وقوع پنج حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: این حوادث در مجموع ۱۶ مصدوم برجا گذاشته است.

سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع پنج سانحه رانندگی طی شبانه روز گذشته در جاده های استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: نخستین حادثه در کیلومتر ۵۸ محور میامی-سبزوار بر اثر واژگونی یک دستگاه سمند رخ داد که در پی آن چهار نفر مصدوم شدند.

وی افزود: طی حادثه‌ای دیگر که در کیلومتر ۳۱ محور آرادان-سرخه به وقوع پیوست، یک دستگاه پژو ۲۰۶ واژگون شد که مصدومیت پنج نفر را به همراه داشته است.

رئیس پلیس راه استان سمنان ادامه داد: برخورد یک دستگاه نیسان باری با تپه در کیلومتر ۴۰ محور شاهرود-دامغان نیز یک مصدوم برجا گذاشت.

بزرگی همچنین از واژگونی یک دستگاه موتورسیکلت در روستای رامه پایین شهرستان آرادان خبر داد و گفت: این حادثه نیز راکب را راهی بیمارستان کرده است.

وی اضافه کرد: در پنجمین حادثه، برخورد دو دستگاه پژو ۴۰۵ در کیلومتر سه محور گرمسار-قم، پنج مصدوم برجا گذاشت.

رئیس پلیس راه استان سمنان با تأکید بر رعایت قوانین و مقررات رانندگی، توجه به سرعت مطمئنه و پرهیز از شتاب زدگی را از عوامل موثر در کاهش حوادث جاده‌ای عنوان کرد.

کد مطلب 6957134

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