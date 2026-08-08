موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع دو حادثه مرگبار واژگونی خودرو طی روز شنبه خبر داد و در تشریح این حوادث اظهار داشت: نخستین حادثه در کیلومتر ۳۸ محور میامی-سبزوار و بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سمند رخ داد.

وی ادامه داد: این حادثه سه حادثه‌دیده داشت که متأسفانه یک نفر در صحنه جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر مصدوم شدند.

رئیس پلیس راه استان سمنان بیان کرد: در حادثه‌ای دیگر، واژگونی یک دستگاه پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۶۶ محور سمنان-دامغان، یک کشته و سه مصدوم برجا گذاشت.

بزرگی با بیان اینکه یکی از مصدومان این حادثه برای دریافت خدمات درمانی با بالگرد اورژانس منتقل شد، گفت: دو مصدوم دیگر نیز توسط آمبولانس به مرکز درمانی انتقال یافتند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان، افزود: توجه به سرعت مطمئنه، استراحت کافی در طول مسیر و پرهیز از رانندگی با خستگی و خواب‌آلودگی از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی است.