  1. استانها
  2. سمنان
۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۰

واژگونی دو خودرو در جاده‌های سمنان؛ ۲ نفر جان باختند

واژگونی دو خودرو در جاده‌های سمنان؛ ۲ نفر جان باختند

سمنان- رئیس پلیس راه استان سمنان از وقوع دو حادثه واژگونی خودرو در محورهای میامی-سبزوار و سمنان-دامغان خبر داد که در مجموع ۲ کشته و ۵ مصدوم برجا گذاشت.

موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع دو حادثه مرگبار واژگونی خودرو طی روز شنبه خبر داد و در تشریح این حوادث اظهار داشت: نخستین حادثه در کیلومتر ۳۸ محور میامی-سبزوار و بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سمند رخ داد.

وی ادامه داد: این حادثه سه حادثه‌دیده داشت که متأسفانه یک نفر در صحنه جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر مصدوم شدند.

رئیس پلیس راه استان سمنان بیان کرد: در حادثه‌ای دیگر، واژگونی یک دستگاه پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۶۶ محور سمنان-دامغان، یک کشته و سه مصدوم برجا گذاشت.

بزرگی با بیان اینکه یکی از مصدومان این حادثه برای دریافت خدمات درمانی با بالگرد اورژانس منتقل شد، گفت: دو مصدوم دیگر نیز توسط آمبولانس به مرکز درمانی انتقال یافتند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان، افزود: توجه به سرعت مطمئنه، استراحت کافی در طول مسیر و پرهیز از رانندگی با خستگی و خواب‌آلودگی از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی است.

کد مطلب 6911550

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه