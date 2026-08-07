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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

وقوع ۳ سانحه رانندگی در جاده‌های استان سمنان؛ یک نفر جان باخت

وقوع ۳ سانحه رانندگی در جاده‌های استان سمنان؛ یک نفر جان باخت

سمنان- رئیس پلیس راه استان سمنان از وقوع سه سانحه رانندگی در محورهای دامغان، میامی و گرمسار خبر داد و گفت: این حوادث یک کشته و ۱۴ مصدوم بر جای گذاشت.

موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع سه حادثه رانندگی طی روز جمعه در محورهای مواصلاتی استان سمنان، بیان کرد: مجموع این حوادث ۱۴ مصدوم بر جای گذاشته است.

وی ادامه داد: نخستین حادثه مربوط به واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در کیلومتر ۴۲ محور دامغان به سمنان بود که بر اثر آن چهار نفر مصدوم شده و یک نفر نیز در صحنه جان باخت.

رئیس پلیس راه استان سمنان با اشاره به حادثه دوم اظهار کرد: واژگونی یک دستگاه پراید در کیلومتر ۲۴ محور میامی به سبزوار شش مصدوم بر جای گذاشت که مصدومان توسط عوامل امداد به مراکز درمانی انتقال یافتند.

بزرگی همچنین از سقوط یک دستگاه پژو پارس به داخل کانال در کیلومتر ۱۶۰ محور قم به گرمسار خبر داد و تصریح کرد: این حادثه چهار مصدوم بر جای گذاشت که امدادرسانی به آنها توسط نیروهای امدادی انجام شد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، افزود: از رانندگان تقاضامندیم با توجه به افزایش تردد در جاده‌ها، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، از خستگی و خواب‌آلودگی هنگام رانندگی پرهیز کنند تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود.

کد مطلب 6910305

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