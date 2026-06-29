حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع پنج حادثه رانندگی طی شبانه روز گذشته در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: این حوادث در مجموع ۲۱ مصدوم بر جای گذاشت.

وی از برخورد یک دستگاه مینی‌بوس با دو خودروی تیبا و پراید در پنج کیلومتری سمنان به سمت دامغان، مقابل فرودگاه سمنان مهمترین حادثه خواند و افزود: این حادثه ۹ مصدوم داشت که هشت نفر از آنان به مراکز درمانی منتقل شدند و یک نفر نیز به صورت سرپایی درمان شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به اینکه امروز گزارشی مبنی بر انحراف یک دستگاه تریلی و برخورد آن با تپه در کیلومتر ۲۹ این محور به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر استان اعلام شد، ادامه داد: تنها مصدوم حادثه امداد رسانی لازم را دریافت کرده است.

درخشان با اشاره به واژگونی یک دستگاه خودروی KMC در کیلومتر ۱۰ محور آرادان به گرمسار، توضیح داد: در این حادثه نیز سه نفر مصدوم شدند.

وی واژگونی یک دستگاه خودروی ریو کیلومتر هشت محور ایوانکی به شریف آباد دیگر حادثه مهم رانندگی خواند و توضیح داد: این حادثه سه مصدوم بر جای گذاشت.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به اینکه به حادثه واژگونی یک تانکر آب در کیلومتر ۵۰ محور فیروزکوه به سمنان، مسیر فرعی روستای اروانه امداد رسانی شده است، اضافه کرد: سه مصدوم حادثه راهی بیمارستان شدند.