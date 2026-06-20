جیمز باند بعدی از نظر جورج کلونی کیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو نیوز، جورج کلونی، چهره مشهور هالیوودی، معتقد است کالوم ترنر با اشاره به جذابیت بریتانیایی و مجموعه آثار چشمگیرش، برای ایفای نقش جیمز باند بسیار مناسب خواهد بود.

با پایان گرفتن رسمی حضور دنیل کریگ در نقش جیمز باند، جاسوس بریتانیایی نمادین، که با آخرین فیلم این مجموعه «زمانی برای مردن نیست» در سال ۲۰۲۱ رقم خورد، حالا وقت آن شده که این مجموعه فیلم‌ها، بازیگر بعدی برای این جاسوس افسانه‌ای را انتخاب کند و جورج کلونی، یک بازیگر عالی برای این کار در ذهن دارد.

در حالی که چندین بازیگر برای ایفای نقش باند بعدی در فهرست هستند، حدس زیادی مبنی بر اینکه کالوم ترنر می‌تواند این نقش را بر عهده بگیرد، وجود دارد و به نظر می‌رسد که او اکنون مهر تأیید کلونی را هم دریافت کرده است.

قبل از اینکه «زمانی برای مردن نیست» در سال ۲۰۲۱ به سینماها بیاید، کریگ تصریح کرده بود که این آخرین باری خواهد بود که نقش باند را بازی می‌کند. این موضوع با پایان فیلم تأیید شد و باندِ کریگ در لحظات پایانی فیلم کشته شد.

با این حال، فیلم وعده داده بود که «جیمز باند بازخواهد گشت» و ادامه داستان اکنون در حال شکل‌گیری است و وقتی آمازون ام‌جی‌ام حق امتیاز باند را به طور کامل خریداری کرد، جستجو برای بازیگر بعدی نقش باند به شکل رسمی آغاز شد.

ترنر بازیگری انگلیسی و ۳۶ ساله است، که ۲ سال از دنیل کریگ وقتی برای اولین بار در سال ۲۰۰۶ در نقش باند در کازینو رویال ظاهر شد، جوان‌تر است. او با قد ۱.۸۵ متر، هم قد نمادین‌ترین باند یعنی شان کانری است.

در واقع، شایعه‌های زیادی وجود دارد که ترنر می‌تواند باند بعدی باشد. در ژانویه، شایعه‌ها و گزارش‌ها حاکی از آن بود که ترنر با دنیس ویلنوو، کارگردان بیست و ششمین فیلم رسمی جیمز باند، ملاقات کرده و بسیاری به این باور رسیدند که این نقش به ترنر داده شده است. با این حال، ترنر در جشنواره فیلم برلین ۲۰۲۶، آب سردی بر همه این حرف‌ها ریخت و گفت: «برای این سوال خیلی زود است. من در مورد آن اظهارنظر نخواهم کرد». هرچند این سخنان به وضوح به معنی انکار ترنر نیست.

حالا چه ترنر پیشتاز باشد چه نباشد، او به وضوح مهر تأیید کلونی را به دست آورده است. کلونی در مصاحبه با هالیوود ریپورتر در مورد ترنر گفت: امیدوارم کالوم [ترنر] در نهایت باند بعدی باشد. فکر می‌کنم او یک باند عالی خواهد بود. او قد بلند و خوش‌قیافه و جذاب و بریتانیایی است، بنابراین او فرد مناسبی برای انجام این کار است.

البته فقط ظاهر یا لهجه نیست. کلونی تحت تأثیر مجموعه کارهای ترنر قرار گرفته است.

کلونی گفت: او هیچ وقت فقط به دنبال دریافت دستمزد با یک کار راحت نبود، او کارهای واقعاً جالبی انجام داده است. کارهای او چنان است که از میان همه سر و صداها راه خود را باز کرده و در جایی ایستاده که مردم به او نگاه می‌کنند و می‌گویند: «این مرد جوان یک چیزی دارد».

جورج کلونی در فیلم «پسران در قایق» با ترنر همکاری کرده است.