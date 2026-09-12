سناریوی جیمز باند جدید نوشته شد؛ خالق «پیکی بلایندرز» راضی است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، از آنجا که علاقه دیوانه‌وار به بازیگر بعدی نقش جیمز باند بر اخبار مربوط به فیلم بعدی این مجموعه سایه جدی افکنده است، موضوع فیلمنامه که شاید حتی اهمیت بیشتری داشته باشد، تا حد زیادی نادیده گرفته شده است.

حالا استیون نایت خبر داده که عنصر کلیدی ساخت فیلم بعدی، اکنون کامل شده است.

نایت در مصاحبه‌ای جدید در بریتانیا، در پاسخ به این سوال که آیا پیش‌نویس فیلمنامه را نوشته است؟ گفت: من در سکوت سر تکان می‌دهم.

این فیلمنامه‌نویس پرکار که خالق «پیکی بلایندرز»، «هزار ضربه» و «خانه گینس» است و در نوشتن مستند جدید اوسیس با عنوان «با خشم به گذشته نگاه نکن» حضور داشته است، نوشتن فیلمنامه باند را «چیزی فراتر از فهرست آرزوهایش» خواند و افزود که احساس می‌کند با پذیرفتن این وظیفه یک کار حیاتی برای کشورش انجام داده است.

وی عنوان کرد: واقعا عاشق انجام این کار هستم. یک افتخار است که چنین کاری از من خواسته شود و باور دارم که نتیجه خیلی خوب خواهد بود. معتقدم واقعا شگفت‌انگیز است.

وی یکی دو روز پیش هم گفته بود که می‌داند چه کسی برای نقش جیمز باند در بیست و ششمین فیلم که کارگردانی آن برعهده دنیس ویلنوو است، انتخاب شده است.

در پاسخ به این سوال که آیا فیلم را با در نظر گرفتن بازیگر نوشته یا بر اساس آنچه در مورد شخصیت می‌داند، پاسخ داد: کمی از هر دو. اگر بدانی بازیگر کیست، زندگی کمی آسان‌تر می‌شود، اما باید برمبنای شخصیت فیلمنامه را بنویسی، نه بازیگر.

به تازگی گری اولدمن هم گفته انتخاب بازیگر انجام شده و امیدوار است جک لودن همبازی‌اش در فیلم «اسب‌های آرام» - که از جمله بازیگران محبوب است - کسی باشد که برای بازی در نقش جیمز باند بعدی، با او تماس گرفته می‌شود.

اولدمن در مصاحبه‌ای با «برنامه صبحگاهی» کانادا گفت: شایعه شده که لودن در فهرست نهایی قرار دارد. خب خیلی زود متوجه می‌شویم، نه؟ چون او انتخاب شده، آنها انتخابشان را کرده‌اند، اما هنوز آن را اعلام نکرده‌اند. پس برای جک آرزوی موفقیت دارم.