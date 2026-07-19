هریس دیکینسون از فهرست جیمز باند بیرون رفت؛ جستجو همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، جستجو برای «باند» بعدی ادامه دارد و در حالی که تاکنون از ۳ بازیگر شامل جیکوب الوردی، کالوم ترنر و هریس دیکینسون به عنوان انتخاب های اصلی برای ایفای این نقش یاد می‌شد، نفر آخر از این رقابت باز ماند.

جف اسنایدر خبر داده است که دیکینسون به طور رسمی نام خود را از فهرست گزینه‌های مورد نظر برای نقش ۰۰۷ حذف کرده است. به گفته اسنایدر، دیکینسون پیش از این یکی از کاندیداهای درجه یک بود و یکی از ۴ نفری بود که در لیست نهایی استودیو جای داشت.

برمبنای گفته‌ها دیکینسون این هفته خودش با تهیه‌کنندگان باند، یعنی دیوید هیمن و ایمی پاسکال، تماس گرفت تا خود را از رقابت کنار بکشد. دلیل اصلی ذکر شده برای این تصمیم، خستگی بود. طبق گزارش‌ها، دیکینسون پس از اتمام تعهد طاقت‌فرسای بازی در نقش جان لنون در ۴ فیلم «بیتلز» به کارگردانی سم مندس، احساس خستگی بیش از حدی می‌کرد که اجازه نمی‌داد بتواند به یک پروژه طولانی‌مدت و طاقت‌فرسای دیگر مانند «باند» متعهد شود.

هرچند تصور دیکینسون به عنوان جیمز باند دشوار بود، اما او در کنار تعداد انگشت‌شماری از بازیگران دیگر به مراحل نهایی رسیده بود.

پیشتر گفته شده بود انتخاب اصلی آمازون الوردی است، اما استودیو از نظر فنی حرف آخر را نمی‌زند، اگرچه به یقین قدرت تأثیرگذاری بر این فرآیند را دارد.

دنیس ویلنوو، هیمن و پاسکال به تازگی بازیگرانی را که به دور بعدی تست بازیگری راه یافتند، انتخاب کرده بودند. انتظار می‌رود تست‌های بعدی در ماه آگوست برگزار شود. این فرآیند هرچند دارد وارد مرحله تعیین‌کننده‌تری می‌شود، اما نام کسانی که هنوز در فهرست هستند، همچنان مخفی است.

طبق گفته چند مدیر اجرایی استودیو، آمازون/ام‌جی‌ام یک بازیگر جوان‌تر و حتی زیر ۳۰ سال را در نظر دارد تا بتواند ۵ فیلم بعدی این مجموعه را پیش ببرد. این دقیقاً همان کاری است که دنیل کریگ در طول ۱۵ سال حضورش در نقش ۰۰۷ که از سال ۲۰۰۶ آغاز شد، انجام داد.

انتظار می‌رود تکلیف انتخاب بازیگر اصلی تا پایان سال ۲۰۲۶ انتخاب و تولید فیلم سال ۲۰۲۷ آغاز شود.

ویلنوو برای کارگردانی فیلم بعدی «جیمز باند» استخدام شده و استیون نایت که نویسنده سریال «پیکی بلایندرز» است، برای شکل دادن به فیلمنامه که هنوز در حال نگارش است، به کار گرفته شده است.