به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، با پایان مهلت دریافت آثار در روز ۲۰ آبان‌ فرایند بررسی آثار رسیده به دهمین رویداد ادبیات نمایشی ایثار آغاز شده است.

همچنین طی این فرایند، کامران شهلایی به عنوان دبیر علمی رویداد معرفی شده و محمد نجاری، مهدی نصیری و محمد عارف، اعضای هیئت علمی این دوره از رویداد ادبیات نمایشی ایثار هستند.

دهمین رویداد ادبیات نمایشی ایثار با هدف ایجاد فرصت برای هنرمندان و نویسندگان در تولید و انتشار نمایشنامه‌های فاخر و شناسایی نویسندگان مستعد و جوان در حوزه نمایشنامه‌نویسی با محور ایثار و شهادت برگزار می‌شود.

با پایان مهلت دریافت آثار در روز ۲۰ آبان‌، اکنون مراحل بررسی و ارزیابی آثار رسیده، آغاز شده است که آثار دریافتی با توجه به محورهای علمی و رویکردهای تعیین‌شده برای این رویداد مورد بررسی قرار می‌گیرند.