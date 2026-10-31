تمدید فراخوان رویداد نمایشنامه نویسی ایثار تا ۲۰ آبان

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران با هدف تبیین فرهنگ ایثار و شهادت، همدلی اجتماعی و وفاق ملی، فراخوان رویداد نمایشنامه‌نویسی ایثار (از ایده تا نمایشنامه) را منتشر کرد که مهلت شرکت در آن تا ۵ آبان اعلام شده بود.

به دلیل استقبال و تقاضای علاقه‌مندان به شرکت در این رویداد هنری، مهلت ارسال آثار تا ۲۰ آبان تمدید شد.

رویداد نمایشنامه‌نویسی ایثار با اهداف تقویت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ایجاد فرصت برای هنرمندان و نویسندگان در تولید و انتشار نمایشنامه‌های فاخر با موضوع رویداد و شناسایی نویسندگان مستعد و جوان در حوزه نمایشنامه‌نویسی ایثار و شهادت برگزار می‌شود.