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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶

تمدید فراخوان رویداد نمایشنامه نویسی ایثار تا ۲۰ آبان

تمدید فراخوان رویداد نمایشنامه نویسی ایثار تا ۲۰ آبان

مهلت فراخوان رویداد نمایشنامه نویسی ایثار تا ۲۰ آبان تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران با هدف تبیین فرهنگ ایثار و شهادت، همدلی اجتماعی و وفاق ملی، فراخوان رویداد نمایشنامه‌نویسی ایثار (از ایده تا نمایشنامه) را منتشر کرد که مهلت شرکت در آن تا ۵ آبان اعلام شده بود.

به دلیل استقبال و تقاضای علاقه‌مندان به شرکت در این رویداد هنری، مهلت ارسال آثار تا ۲۰ آبان تمدید شد.

رویداد نمایشنامه‌نویسی ایثار با اهداف تقویت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ایجاد فرصت برای هنرمندان و نویسندگان در تولید و انتشار نمایشنامه‌های فاخر با موضوع رویداد و شناسایی نویسندگان مستعد و جوان در حوزه نمایشنامه‌نویسی ایثار و شهادت برگزار می‌شود.

کد مطلب 6995403

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