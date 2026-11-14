به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، این گجت حسگری است که روی بازو قرار می گیرد و سطح گلوکز خون را در تمام روز و شب می خواند. همچنین هنگامیکه خوانش های ابزار خارج از رنج نرمال قرار می گیرند، به کاربر هشدار می دهد و فرد می تواند اطلاعات مربوط به خود را روی موبایل یا ساعت هوشمندش کنترل کند.

یک پوستر تیزر این دستگاه حسگری کوچک و گرد را نشان می دهد که تا حدودی شبیه «ایرتگ» اپل است. حسگر مذکور به وسیله سوزنی کوچک که زیر آن قرار دارد، مستقیم به بازو می چسبد تا خوانش های مربوط به مایعات اطراف سلول ها را جمع آوری کند.

این حسگراز گلوکز اکسید شده و الکترودها برای اندازه گیری سطح قند خون در این مایع استفاده و نتایج را به خوانش قند خون تبدیل می کند. برخلاف گلوکز سنج های سنتی این دستگاه نیازی به سوزن زدن به سر انگشتان برای هر سنجش ندارد.

هواوی نیز جزئیات اندکی درباره استفاده روزمره آن به اشتراک گذاشته است. «سنس جی ۱» برای یک کاربر به کار میرود و نیازمند هیچ گونه کالیبراسیون نیست. همچنین عمر هر حسگر آن تا ۱۶ روز است.

از لحاظ دقت اندازه‌گیری نیز گزارشی حاکی از آن است که شاخص میانگین اختلاف نسبی مطلق (MARD) در دستگاه کمتر از ۱۰ درصد است. این شاخص نشان می‌دهد نتایج اندازه‌گیری دستگاه رصد مداوم قند خون (CGM) تا چه اندازه به مقادیر مرجع اندازه‌گیری‌شده در آزمایشگاه نزدیک است، به‌طوری‌که هرچه این درصد کمتر باشد، دقت دستگاه بالاتر است.

همچنین، به گفته منبع منتشرکننده این اطلاعات، نتایج اندازه‌گیری قند خون در این دستگاه ممکن است با حدود ۵ تا ۱۵ دقیقه تأخیر نسبت به سطح واقعی قند خون ثبت شود.

سازمان ملی محصولات پزشکی چین نیز «سنس جی ۱» را به عنوان یک دستگاه پزشکی کلاس III دسته بندی کرده است.

کلاس III مربوط به دسته ای از دستگاه های پزشکی با بالاترین میزان خطر است که همچنین محصولاتی مانند استنت های قلبی و مفاصل مصنوعی را شامل می شود. این خستین دستگاه پزشکی کلاس III بازوی سخت افزار مصرفی هواوی به شمار می رود.