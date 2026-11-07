به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، دو مجری روباتیک به اندازه انسان واقعی، یک زن و یک مرد در اجلاس جهانی رسانه در پکن دیده شدند که روی صحنه رفتند و برای حاضران سخنرانی کردند. این مجریان خبری روباتیک به طور مشترک توسط شرکت چینی «یوبی تک روباتیکس» و آژانس خبری شینهوا ساخته شده اند.

مجری زن به نام شین یان طی برگزاری انجمن روی پلتفرم ایستاد و اخبار افتتاحیه را پس از خوشامدگویی به تماشاچیان خواند.

برای اینکه این ربات‌ها بیشتر شبیه مجریان واقعی اخبار به نظر برسند، ژانگ ییمو، کارگردان سینمای چین، به‌عنوان طراح ارشد ظاهر و چهره آن‌ها به این پروژه دعوت شد و طراحی بصری و فیزیکی روبات‌ها را بر عهده گرفت. مشارکت او کمک کرد تا ظاهر ربات‌ها با معیارها و قواعد رایج در روزنامه‌نگاری تلویزیونی و اجرای اخبار هماهنگ شود که فراتر از صرفا شبیه انسان ساختن آنها بود.

خبرگزاری شینهوا علاوه بر ظاهر فیزیکی، این مجریان روباتیک را به مجموعه‌ای از تازه‌ترین اطلاعات و اخبار روز نیز مجهز کرد. این کار از طریق اتصال آنها به پلتفرم خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و عامل هوشمند این خبرگزاری، با نام Xinhua Yudian، انجام شد که در ماه ژوئن همان سال راه‌اندازی شده بود.

شینهوا در این باره گفت: این تنظیمات سبب می شود محتوا قابل ردیابی، ایمن و قابل کنترل باشد. ژو جیان بنیانگذار و مدیرعامل یوبی تک نیز از این ادعاها پشتیبانی کرد. به گفت او سیستم«مغز- بیان-کنترل» روبات اخبار تأییدشده و معتبر را به‌صورت لحظه‌ای بازیابی می‌کند و به این ترتیب از گسترش اخبار جعلی و محتوای ساختگی که ممکن است در نتیجه توهم هوش مصنوعی به وجود بیاید، جلوگیری می کند.

این شرکت رباتیک کل فرایند ساخت، پردازش، تهیه پوست بیونیک، بافت و گاهی اوقات قابلیت های پوست انسان را فراهم کرد. همچنین شرکت مسئولیت تامین نیازهای سامانه، یک مدل زبانی بزرگ احساسی و سخت افزار هوش مصنوعی تجسم یافته که در مجریان روباتیک برای تعامل با دنیای واقعی یکپارچه شده بود را برعهده دارد.