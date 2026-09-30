ٖداروی جدید یک چهارم وزن افراد دیابتی را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپنت، داروی رتاتروتاید شرکت الی لیلی با تقلید از سه هورمون جداگانه برای مدیریت اشتها و قند خون و افزایش متابولیسم کار می کند.

این دارو با داروهای فعلی جی ال پی -۱ که فقط از یک یا دو هورمون تقلید می کنند، متفاوت است، هرچند هنوز تاییدیه رگولاتوری در انگلیس را به دست نیاورده است.

آزمایش بالینی داروی TRIUMPH-2 در ۹۲ مکان در هشت کشور انجام شد و بیش از دو هزار نفر در آن شرکت کردند. هر شرکت کننده شاخص توده بدنی فراتر از ۲۷ داشت و علاوه بر آن به دیابت نوع دوم مبتلا بود. ۱۱۵۲ شرکت کننده در تحقیق داروی رتاتروتاید در دوزهای مختلف از چهار تا ۱۲ میلی گرم یا پلاسیبو دریافت کردند.

افرادی که دوز ۴۰ میلی گرمی از این دارو را دریافت کردند، پس از ۸۰هفته درمان به طور متوسط با کاهش ۱۱.۹ درصدی وزن شان روبرو شدند. کاهش وزن در افرادی که دوز ۹ میلی گرمی دریافت کرده بودند ۱۶.۸ درصد و در دریافت کنندگان ۱۲ میلی گرمی ۱۸.۸ درصد ثبت شده بود. کاهش وزن گروهی که پلاسیبو دریافت کردند نیز ۵.۱ درصد بود.

۴۷ درصد از افرادی که دوز حداکثری یعنی ۱۲ میلی گرمی دریافت کرده بودند حداقل ۲۰ درصد از وزن شان کمتر شده بود و از سوی دیگر ۳۱ درصد یک چهارم وزنشان یا بیشتر را از دست داده بودند. در مقابل گروه پلاسیبو به ترتیب شاهد کاهش وزن شش و سه درصدی بودند.

عوارض جانبی اولیه که طی کارآزمایی بالینی گزارش شد اسهال و حالت تهوع بود. در دریافت کنندگان دوز چهار میلی گرم هفت مورد، در دریافت کنندگان دوز ۹ میلی گرم سه مورد و در دریافت کنندگان دوز ۱۲ میلی گرم یک مورد مرگ گزارش شده است. البته تحقیقات نشان داد این موارد به کارآزمایی بالینی مرتبط نبوده است.