به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه سینماشهر، سی‌وچهارمین هفته از سال جاری در بازه شنبه ۱۶ آبان الی پایان روز جمعه ۲۲ آبان همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه(س) و تعطیلی سینماها در ۲۱ و ۲۲ آبان در حالی سپری شد که سینمای ایران با استقبال ۴۲۲ هزار و ۳۱۳ مخاطب به فروشی معادل ۵۰ میلیارد و ۵۲۷ میلیون تومان دست پیدا کرد و فیلم «بورسیه» به کارگردانی برزو نیک‌نژاد با ۱۹۲ هزار و ۶۷۱ مخاطب و پردیس سینمایی کورش با میزبانی از ۱۷ هزار و ۷۳۴ مخاطب در صدر فهرست پرمخاطب‌ترین فیلم و پردیس سینمایی طی هفته گذشته قرار گرفتند.

مطابق با آمار ثبت‌شده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) پس از پردیس سینمایی کورش با ۱۷ هزار و ۷۳۴ مخاطب، پردیس سینمایی ایران‌مال با ۱۴ هزار و ۹۰۲ مخاطب، پردیس سینمایی اکومال کرج با ۹ هزار و ۲۰۹ مخاطب، پردیس سینمایی هدیش با ۸ هزار و ۷۳۹ مخاطب و پردیس سینمایی هنرشهر آفتاب شیراز با ۸ هزار و ۵۱۸ مخاطب در رتبه‌های بعدی پرمخاطب‌ترین پردیس‌های سینمایی در هفته گذشته قرار گرفتند.

همچنین فیلم سینمایی «بورسیه» به کارگردانی برزو نیک‌نژاد با ۱۹۲ هزار و ۶۷۱ مخاطب، فیلم سینمایی «خانوم والده» با ۸۷ هزار و ۳۹۶ مخاطب، انیمیشن «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان با ۳۶ هزار و ۶۰۸ مخاطب، فیلم سینمایی «بی‌دار» به کارگردانی حسین امیری‌دوماری با ۲۸ هزار و ۶۸۸ مخاطب و فیلم سینمایی «بامبولک ۲» به کارگردانی محمدمتین اوجانی با ۱۷ هزار و ۳۸ مخاطب به‌عنوان پنج فیلم پرمخاطب در هفته سی‌وچهارم معرفی شدند.