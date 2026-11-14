یادداشت مهمان؛ مریم صحراگرد، رئیس گروه ارتباطات برون سازمانی و ارتباطات بین الملل ساتبا؛ همزمان با برگزاری سی‌ویکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP۳۱)، ترکیه از سند تحول جدید بخش انرژی خود تا سال ۲۰۴۰ با هدف افزایش ظرفیت تولید، گسترش تجدیدپذیرها و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی رونمایی کرد.

افزایش دو برابری ظرفیت نیروگاهی: ارتقای ظرفیت نامی نیروگاه‌های برق کشور از ۱۲۳ هزار مگاوات در سال جاری به ۲۸۱ هزار افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی به مجموع ۱۷۵ هزار مگاوات از جمله مهمترین این برنامه به شمار می رود.

در صورت تحقق این برنامه، ترکیه تا ۱۵ سال آینده بیش از ۶۲ درصد از برق مورد نیاز خود را از انرژی های تجدیدپذیر تامین خواهد کرد و نیاز به سوخت های فسیلی توسط این کشور به شدت کاهش خواهد یافت.

همچنین برقی‌سازی مصرف انرژی با هدف افزایش سهم ۳۶ درصدی برق در سبد مصرف انرژی و توسعه کاربرد برق به‌جای سایر منابع سوختی و نوسازی شبکه‌های انتقال و توزیع، توسعه زیرساخت‌ها و گسترش تولید پراکنده برق از دیگر محورهای این برنامه به شمار می رود.

در عین حال اصلاحات ساختاری و اقتصادی و تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بازنگری در سازوکارهای تأمین مالی صنعت برق نیز ازدیگر محورهای این برنامه بلندپروازانه ترکیه به شمار می رود.

در همین راستا، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه با اشاره به رویکرد راهبردی این برنامه تأکید کرده است: تحقق این اهداف صرفاً با توسعه ظرفیت نیروگاهی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه به موازات آن، اصلاح مدیریت تقاضا، بهبود بهره‌وری انرژی، ارتقای شبکه‌های انتقال و جلب مشارکت حداکثری سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز از ارکان اصلی موفقیت به شمار می‌روند.

ترکیه با اجرای این نقشه راه در تلاش است تا با کاهش اتکا به سوخت‌های فسیلی، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از بازیگران کلیدی و تعیین‌کننده بازار انرژی منطقه تثبیت کند؛ با این حال، تأمین منابع مالی پایدار و توسعه به‌موقع زیرساخت‌های انتقال، از الزامات و چالش‌های اصلی پیش روی این طرح ارزیابی می‌شود.

ترکیه پیشتر اعلام کرده بود که قصد دارد در گام اول ٣٠ درصد از تقاضای برق خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کند. در چارچوب این هدف، برنامه ریزی برای دستیابی به ظرفیت ٣٤ هزار مگاوات انرژی آبی، ١٢ هزار مگاوات انرژی بادی، ١٢ هزار مگاوات انرژی خورشیدی، هزار مگاوات انرژی زمین گرمایی و هزار مگاوات انرژی زیست توده انجام شده بود.

با این حال برنامه جدید اعلامی ترکیه حاکی از آن است که این کشور ظرفیت های خود را برای افزایش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر ارتقا داده است.

تحلیلگران معتقدند که جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران یکی از عوامل تصمیم ترکیه برای حرکت سریعتر به سمت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر است.