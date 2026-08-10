واگذاری زمین برای احداث چهار هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در مرکزی

مجتبی داودآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیتهای استان مرکزی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی یکی از برنامههای مهم این استان برای افزایش تولید برق پاک و کمک به تأمین پایدار انرژی است.
وی ادامه داد: در قالب برنامه سهساله توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، احداث پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان مرکزی هدفگذاری شده که تاکنون زمین مورد نیاز برای احداث چهار هزار مگاوات از این نیروگاهها واگذار شده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای باختر گفت: بیشتر طرحهایی که زمین آنها واگذار شده، از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار هستند و با بهرهبرداری از این طرحها، ظرفیت تولید برق پاک استان مرکزی به میزان قابل توجهی افزایش مییابد.
وی با بیان اینکه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نقش مؤثری در تأمین برق پایدار دارد، گفت: افزایش ظرفیت نیروگاههای خورشیدی علاوه بر کمک به مدیریت ناترازی برق، موجب کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و تنوعبخشی به سبد تولید انرژی در استان میشود.
داودآبادی بیان کرد: بهرهگیری از ظرفیت تابش مناسب خورشید در استان مرکزی، زمینه مناسبی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی فراهم کرده است و اجرای این طرحها میتواند سهم انرژیهای پاک را در تأمین برق استان افزایش دهد.
وی تأکید کرد: روند اجرای طرحهای احداث نیروگاههای خورشیدی در استان مرکزی ادامه دارد و تکمیل این طرحها، گام مهمی در مسیر توسعه زیرساختهای انرژی و پایداری شبکه برق خواهد بود.
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