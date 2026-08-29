به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر صبح شنیه در آیین بهرهبرداری از این دو نیروگاه اظهار کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی و اجرای طرحهای حوزه برق از اولویتهای استان بوشهر است و در همین راستا دو نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۶.۴ مگاوات و سرمایهگذاری ۴۸۰۰ میلیارد ریال در دشتستان وارد مدار بهرهبرداری شد.
ارسلان زارع با اشاره به برنامههای استان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر افزود: در هفته دولت امسال ۳۲ پروژه برقرسانی با مجموع اعتبار ۱۱۸ هزار و ۶۲۷ میلیارد ریال در استان بوشهر افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.
توسعه نیروگاههای خورشیدی در شهرستانهای بوشهر
غلامرضا حشمتی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر نیز در این آیین گفت: دو نیروگاه خورشیدی امروز با ظرفیت مجموع ۶.۴ مگاوات و با تلاش سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق و سرمایهگذاری ۴۸۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
وی ادامه داد: همزمان با هفته دولت، عملیات اجرایی دو نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت ۲۰ مگاوات در شهرستان تنگستان، دو نیروگاه با مجموع ظرفیت پنج مگاوات در کنگان، سه نیروگاه با مجموع ظرفیت ۱۸ مگاوات در شهرستان دیر و یک نیروگاه خورشیدی پنج مگاواتی در دیلم آغاز شده است.
حشمتی تصریح کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق، نقش مهمی در تأمین پایدار انرژی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی دارد.
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