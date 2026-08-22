به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی ظهر شنبه با همراهی حیدر راهب، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر، در محل پروژه کتابخانه عمومی روستای هلیله حضور یافت و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت اجرایی این طرح قرار گرفت.

وی در این بازدید با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در مناطق مختلف، برای پیگیری تأمین منابع مالی مورد نیاز این پروژه از محل ظرفیت‌ها و منابع مختلف قول مساعد داد و بر انجام پیگیری‌های لازم برای تسریع در روند تکمیل کتابخانه تأکید کرد.

در این بازدید، آخرین روند عملیات عمرانی، میزان پیشرفت فیزیکی و نیازهای مالی پروژه مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تأمین اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل و بهره‌برداری از کتابخانه تأکید شد.

پروژه احداث کتابخانه عمومی روستای هلیله بوشهر شهریورماه ۱۴۰۴ کلنگ‌زنی شد و هم‌اکنون با حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در صورت تأمین اعتبارات مورد نیاز، این پروژه می‌تواند تا پایان سال جاری تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

کتابخانه عمومی روستای هلیله در زمینی به مساحت ۵۰۰ مترمربع و با زیربنای ۳۰۰ مترمربع احداث می‌شود و پس از بهره‌برداری، زمینه دسترسی بهتر اهالی روستا و علاقه‌مندان به کتاب و مطالعه به خدمات و فضاهای فرهنگی و کتابخانه‌ای را فراهم خواهد کرد.