محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۱۱ هواشناسی اظهار کرد: فعالیت این سامانه جوی از یکشنبه‌شب آغاز شده و تا اوایل وقت سه‌شنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه بارندگی، رعدوبرق و وزش باد از مهم‌ترین پدیده‌های جوی پیش‌بینی‌شده در این مدت است، افزود: بارش برف در ارتفاعات و دامنه‌های استان نیز دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی گیلان با هشدار نسبت به پیامدهای فعالیت این سامانه جوی تصریح کرد: آبگرفتگی معابر، جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه‌ها از مخاطرات احتمالی این شرایط جوی است و شهروندان باید تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

دادرس همچنین از کاهش محسوس دمای هوا خبر داد و گفت: طی فعالیت این سامانه، دمای استان بین ۸ تا ۱۴ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد.

وی در ادامه با اشاره به شرایط نامساعد دریای خزر بیان کرد: دریا از عصر یکشنبه تا صبح سه‌شنبه برای تمامی فعالیت‌های دریایی نامناسب خواهد بود و به دلیل وزش باد شدید و مواج شدن دریا، هشدار سطح نارنجی دریایی صادر شده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی دریایی افزود: تردد قایق‌های سبک و تفریحی باید متوقف شود و ورود و خروج کشتی‌ها به بنادر، تردد کشتی‌های تجاری و فعالیت‌های شیلاتی و تجاری نیز در این مدت ممنوع است.

دادرس خودداری از فعالیت‌های پشتیبانی صنایع فراساحلی و آماده‌باش تمامی فعالان دریایی برای مقابله با خسارت‌های احتمالی را از دیگر توصیه‌های مهم در مدت فعالیت این سامانه عنوان کرد.