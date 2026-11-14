سمیه جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، شرایط جوی گلستان تا اواخر وقت یکشنبه نسبتاً پایدار خواهد بود و در این مدت بیشتر مناطق استان آسمانی صاف تا قسمتی ابری خواهند داشت.

وی افزود: در روزهای پیش‌رو تا پیش از ورود سامانه بارشی، دمای هوا روند افزایشی خواهد داشت، اما از روز دوشنبه با ورود امواج ناپایدار و حاکم شدن جریانات شمالی، شرایط جوی استان تغییر می‌کند.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به پیامدهای فعالیت این سامانه گفت: افزایش ابر، بارش باران و وزش باد از پدیده‌های مورد انتظار در این مدت است و همزمان با نفوذ هوای سرد، دمای مناطق مختلف استان به شکل محسوسی کاهش می‌یابد.

جعفری ادامه داد: در ارتفاعات و قلل مرتفع استان نیز با توجه به افت دما، بارش‌ها به شکل برف پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه فعالیت این سامانه ناپایدار تا سه‌شنبه شب در نقاط مختلف گلستان ادامه خواهد داشت، از تغییر محسوس شرایط جوی استان در مقایسه با روزهای پیش از آن خبر داد.

کارشناس هواشناسی گلستان همچنین درباره وضعیت دمایی استان گفت: در شبانه‌روز گذشته، کمینه دمای گرگان به پنج درجه سانتی‌گراد رسید و کلاله با ثبت دمای ۲۸ درجه، گرم‌ترین نقطه استان بود. بیشینه دمای گرگان نیز در این مدت ۲۴ درجه سانتی‌گراد گزارش شد.