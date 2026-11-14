روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی اظهار کرد: آسمان استان همدان تا اواخر هفته آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر نیز وزش ملایم باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: به دلیل استقرار شرایط پایداری جو در ساعات اولیه روز شاهد افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در مناطق شهری و صنعتی استان خواهیم بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: از نظر دمایی انتظار می‌رود از فردا به بعد دماهای کمینه در اکثر نقاط استان بین ۲ تا سه درجه افزایش یابد.

زاهدی با اشاره به نوسانات دمایی ۲۴ ساعت گذشته در سطح استان تصریح کرد: در روز گذشته بیشینه دمای ثبت شده با ۱۳ درجه سانتی‌گراد از شهرستان‌های اسدآباد و بهار گزارش شد و صبح امروز کمترین دمای ثبت شده با ۳ درجه سانتی‌گراد زیر صفر متعلق به شهرستان‌های کبودرآهنگ، اسدآباد، بهار و رزن بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دمای هوای شهر همدان نیز در گرمترین ساعت ۱۲ درجه سانتی‌گراد و در سردترین ساعت ۲ درجه سانتی‌گراد زیر صفر گزارش شده است.