به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد غیاثوند اظهار کرد: در هفت ماه نخست سال جاری بیش از ۵۱ هزار تن تخم‌مرغ در واحدهای مرغ تخم‌گذار استان قزوین تولید شده است.

وی افزود: با تداوم روند تولید، تأمین نهاده‌های مورد نیاز و تلاش فعالان این بخش، پیش‌بینی می‌شود میزان تولید تخم‌مرغ استان تا پایان سال از ۱۰۰ هزار تن عبور کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به ظرفیت واحدهای مرغ تخم‌گذار بیان کرد: در حال حاضر ۸۶ واحد مرغ تخم‌گذار با ظرفیت اسمی ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه در استان وجود دارد که از این تعداد، ۶۲ واحد با ظرفیت ۹ میلیون قطعه فعال هستند.

غیاثوند ادامه داد: سایر واحدها در فاصله بین دوره‌های تولید، مراحل قرنطینه را طی می‌کنند و پس از پایان این دوره‌ها به چرخه فعالیت بازمی‌گردند.

وی با بیان اینکه روزانه به‌طور میانگین حدود ۲۵۰ تن تخم‌مرغ در واحدهای مرغ تخم‌گذار استان تولید می‌شود، تصریح کرد: این میزان تولید نقش مهمی در تأمین نیاز بازار و تقویت امنیت غذایی کشور دارد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: قزوین در حال حاضر رتبه پنجم کشور را در تولید تخم‌مرغ دارد و با استفاده از ظرفیت‌های موجود و حمایت از تولیدکنندگان، در تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه نقش‌آفرینی می‌کند.