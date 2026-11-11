به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در تابستان ۱۴۰۵، از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد که بر اساس آن شاخص قیمت تولیدکننده این بخش با رسیدن به عدد ۹۷۷.۸، نسبت به فصل قبل ۱۱.۶ درصد کاهش یافته است. با این حال، تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش ۱۲۶.۱ درصد و تورم سالانه آن ۱۲۳.۶ درصد ثبت شده است.

کاهش تورم فصلی

در تابستان ۱۴۰۵، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به منفی ۱۱.۶ درصد رسید. این رقم در مقایسه با تورم فصلی ۶۲.۹ درصدی فصل قبل، ۷۴.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

در میان اقلام مرغداری‌های صنعتی، بیشترین افزایش قیمت مربوط به «مرغ حذفی» با ۷۷ درصد و بیشترین کاهش قیمت مربوط به «جوجه یک‌روزه» با ۵۵.۱ درصد بوده است.

کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه

در تابستان ۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه محصولات مرغداری‌های صنعتی به ۱۲۶.۱ درصد رسید که در مقایسه با فصل قبل (۲۱۱.۲ درصد)، ۸۵.۱ واحد درصد کاهش داشته است.

به عبارت دیگر، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان محصولات مرغداری‌های صنعتی در داخل کشور، در تابستان ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۲۶.۱ درصد افزایش یافته است.

در میان اقلام این بخش، کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به «جوجه یک‌روزه» با ۲۴.۵ درصد و بیشترین آن مربوط به «تخم‌مرغ خوراکی» با ۲۲۷.۵ درصد بوده است.

افزایش تورم سالانه

تورم سالانه محصولات مرغداری‌های صنعتی در چهار فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۵ به ۱۲۳.۶ درصد رسید که در مقایسه با رقم ثبت‌شده در فصل قبل (۱۰۲ درصد)، ۲۱.۶ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

در میان اقلام مرغداری‌های صنعتی، کمترین تورم سالانه مربوط به «جوجه یک‌روزه» با ۴۱.۳ درصد و بیشترین آن مربوط به «مرغ گوشتی» با ۱۵۵.۸ درصد بوده است.

تغییرات استانی شاخص قیمت تولیدکننده

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی در استان‌های کشور نشان می‌دهد که در تابستان ۱۴۰۵، بیشترین افزایش فصلی شاخص کل مربوط به استان البرز با ۴۰.۲ درصد بوده است. در مقابل، استان گیلان با کاهش ۵۰.۲ درصدی، بیشترین افت شاخص را در مقایسه با فصل قبل ثبت کرده است.

همچنین مقایسه شاخص قیمت تولیدکننده استان‌ها در تابستان ۱۴۰۵ با فصل مشابه سال قبل نشان می‌دهد که این شاخص در تمامی استان‌ها افزایش یافته است. بر این اساس، استان البرز با ۲۱۵.۱ درصد بیشترین و استان گیلان با ۳۱.۶ درصد کمترین افزایش را تجربه کرده‌اند.

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