به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان‌پور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، ۲ هزار و ۴۰۳ نفر از جمعیت گروه سنی ۳۰ سال به بالای شهرستان دیّر به‌عنوان بیمار دیابتی شناسایی شده‌اند که این تعداد معادل ۱۴.۲ درصد از جمعیت این گروه سنی است.

وی با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام دیابت افزود: با توجه به اینکه دیابت در مراحل اولیه ممکن است بدون علامت باشد، غربالگری و بررسی منظم قند خون نقش مهمی در شناسایی به‌موقع بیماران و پیشگیری از عوارض این بیماری دارد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر تصریح کرد: در راستای شناسایی و پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر، آزمایش قند خون و چربی برای تمامی افراد گروه سنی ۳۰ سال به بالا در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان به‌صورت رایگان انجام می‌شود و شهروندان می‌توانند با مراجعه به این مراکز، از وضعیت سلامت خود آگاه شوند.

ناظمیان‌پور همچنین با اشاره به برخی علائم هشداردهنده دیابت خاطرنشان کرد: افزایش اشتها همراه با کاهش وزن، تکرر ادرار، تشنگی مفرط، کندی بهبود زخم‌ها، تاری دید، خستگی و ضعف مداوم، سردردهای مکرر، کاهش وزن بدون علت مشخص و خشکی دهان و پوست از جمله علائمی هستند که در صورت مشاهده، لازم است افراد برای بررسی وضعیت سلامت خود به پزشک مراجعه کنند.

وی در پایان با تأکید بر نقش آگاهی و مشارکت مردم در پیشگیری از بیماری دیابت، از شهروندان خواست با استفاده از خدمات رایگان غربالگری در مراکز خدمات جامع سلامت، نسبت به بررسی وضعیت قند و چربی خون خود اقدام کنند.