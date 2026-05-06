به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان‌پور عصر چهارشنبه در نشست مشترک با مدیر آموزش و پرورش این شهرستان با اشاره به نتایج پایش‌های سلامت دانش‌آموزی اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی ها ، ۲۴ درصد از دانش‌آموزان شهرستان دیر با چالش چاقی و اضافه‌وزن روبرو هستند که این مسئله نیازمند مداخلات جدی آموزشی، تربیتی و بهداشتی است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر ضمن تأکید بر نقش کلیدی تغذیه در سلامت جسمی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، افزود: یکی از اولویت‌های اصلی که شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر آن را دنبال می‌کند ما در سال تحصیلی جاری، نظارت دقیق بر بوفه‌های مدارس و سالم‌سازی اقلام عرضه شده در آن‌هاست.

وی گفت: بوفه‌ها باید به عنوان پایگاه‌های ترویج فرهنگ تغذیه سالم عمل کنند و از عرضه هرگونه خوراکی فاقد ارزش غذایی خودداری شود تا فرهنک تغذیه سالم در مدرسه و محیطخانواده نهادینه شود .

ناظمیان‌پور در پایان خاطرنشان کرد: ارتقای سلامت نسل جوان در گرو تعامل مستمر میان شبکه بهداشت و مجموعه آموزش و پرورش است تا با اجرای برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه، شاهد کاهش نرخ چاقی و بهبود وضعیت تندرستی در بین دانش‌آموزان باشیم.



ضرورت حفظ سلامت میانسالان و سالمندان

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر از پوشش گسترده خدمات مراقبتی سلامت گروه‌های سنی میانسال و سالمند در این شهرستان طی سال ۱۴۰۴ خبر داد.

حسین ناظمیان‌پور با اشاره به اهمیت مراقبت‌های سلامت اظهار کرد: با تلاش همکاران ما در خانه‌های بهداشت و مراکز خدمات جامع سلامت، در سال ۱۴۰۴ موفق شدیم به ۹ هزار و ۴۳۷ نفر از افراد گروه سنی میانسال خدمات بهداشتی و درمانی ارائه دهیم.

وی افزود: این تعداد معادل ۳۰.۹ درصد از جمعیت میانسالان شهرستان را شامل می‌شود که تحت مراقبت‌هایی از جمله پیشگیری از بیماری های قلبی و مغزی، فشارخون ،و دیابت، ارزیابی سلامت روان ، ارزیابی تغذیه و فعالیت بدنی و غربالگری مصرف دخانیات قرار گرفته‌اند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر به وضعیت سلامت سالمندان اشاره کرد و گفت: در حوزه سلامت سالمندان نیز شاهد مشارکت خوبی بوده‌ایم؛ به طوری که سه هزار و ۱۵۶ نفر از سالمندان عزیز شهرستان از خدمات مراقبتی بهره‌مند شده‌اند که این رقم نشان‌دهنده پوشش ۵۱.۸ درصدی این گروه سنی است.

وی خاطرنشان کرد: مراقبت‌های ارائه شده به سالمندان شامل ارزیابی وضعیت تغذیه، غربالگری افسردگی، پیشگیری از سقوط، پیشگیری از بیماری های قلبی و مغزی، فشارخون و دیابت است که توسط مراقبین سلامت و بهورزان در سطح شهرستان انجام می‌شود.

ناظمیان‌پور تصریح کرد: حفظ سلامت میانسالان و سالمندان به عنوان سرمایه‌های اصلی خانواده و جامعه، از اولویت‌های مهم و ضروری است و طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی رده های سنی ۳۰ الی ۵۹ سال جز گروه هدف میانسال و ۵۹ سال به بالا جز گروه سنی سالمند هستند که برای این گروه های سنی انجام آزمایش های قند و چربی در مراکز خدمات جامع سلامت به صورت رایگان انجام می شود و همچنین مکمل های ویتامین D و کلسیم به صورت رایگان در اختیار این عزیزان قرار می‌گیرد.