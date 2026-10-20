۷۰ هزار خدمت سلامت به بانوان در دیر ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان‌پور صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جمعیت ۱۵ هزار و ۳۶۸ نفری زنان ۳۰ تا ۶۰ سال در شهرستان دیّر اظهار کرد: مراقبت‌های سلامت زنان میانسال با هدف پیشگیری از بیماری‌ها، شناسایی زودهنگام مشکلات سلامت و حفظ و ارتقای کیفیت زندگی این گروه سنی ارائه می‌شود.

وی افزود: در همین راستا، طی شش‌ماهه نخست سال جاری، ۳۶ هزار و ۲۰۸ خدمت بهداشتی و مراقبتی به ۷ هزار و ۲۸۷ نفر از زنان میانسال ارائه شده است، همچنین در گروه سنی ۱۸ تا ۳۰ سال، ۳۴ هزار و ۵۶ خدمت بهداشتی و مراقبتی برای ۷ هزار و ۱۱۸ نفر از بانوان انجام شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر با تشریح خدمات ارائه‌شده به زنان میانسال بیان کرد: این مراقبت‌ها شامل معاینه پزشک، دندانپزشک ، مشاور تغذیه ، مشاور سلامت روان ،ارزیابی وضعیت تن‌سنجی و تغذیه، بررسی فعالیت بدنی، ارزیابی سلامت روان، پیشگیری از بیماری‌های قلبی‌عروقی و مصرف دخانیات، بررسی تاریخچه باروری و یائسگی، ارزیابی عفونت‌های آمیزشی و اختلال عملکرد جنسی است.

ناظمیان‌پور با اشاره به اهمیت تشخیص زودهنگام بیماری‌ها ادامه داد: غربالگری سرطان دهانه رحم و سرطان پستان و همچنین ارزیابی علائم و عوارض یائسگی از دیگر خدماتی است که در چارچوب برنامه سلامت زنان میانسال ارائه می‌شود.

وی افزود: معاینه پستان، انجام تست پاپ‌اسمیر، آزمایش رایگان قند و چربی خون و تجویز رایگان مکمل ویتامین D3 با دوز ۵۰ هزار واحد، از جمله خدمات قابل برای زنان گروه هدف است که بر اساس ضوابط و نیازهای مراقبتی ارائه می‌شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر در پایان با تأکید بر اهمیت مراقبت‌های منظم در دوران میانسالی، از زنان ۳۰ تا ۶۰ سال این شهرستان خواست برای دریافت این مراقبت ها ، انجام غربالگری‌های ضروری و ارزیابی وضعیت سلامت خود به مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت مراجعه کنند.