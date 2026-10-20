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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

۷۰ هزار خدمت سلامت به بانوان در دیر ارائه شد

۷۰ هزار خدمت سلامت به بانوان در دیر ارائه شد

بوشهر- رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر از ارائه مجموع ۷۰ هزار و ۲۶۴ خدمت بهداشتی و مراقبتی به ۱۴ هزار و ۴۰۵ نفر از بانوان ۱۸ تا ۶۰ سال این شهرستان در شش‌ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان‌پور صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جمعیت ۱۵ هزار و ۳۶۸ نفری زنان ۳۰ تا ۶۰ سال در شهرستان دیّر اظهار کرد: مراقبت‌های سلامت زنان میانسال با هدف پیشگیری از بیماری‌ها، شناسایی زودهنگام مشکلات سلامت و حفظ و ارتقای کیفیت زندگی این گروه سنی ارائه می‌شود.

وی افزود: در همین راستا، طی شش‌ماهه نخست سال جاری، ۳۶ هزار و ۲۰۸ خدمت بهداشتی و مراقبتی به ۷ هزار و ۲۸۷ نفر از زنان میانسال ارائه شده است، همچنین در گروه سنی ۱۸ تا ۳۰ سال، ۳۴ هزار و ۵۶ خدمت بهداشتی و مراقبتی برای ۷ هزار و ۱۱۸ نفر از بانوان انجام شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر با تشریح خدمات ارائه‌شده به زنان میانسال بیان کرد: این مراقبت‌ها شامل معاینه پزشک، دندانپزشک ، مشاور تغذیه ، مشاور سلامت روان ،ارزیابی وضعیت تن‌سنجی و تغذیه، بررسی فعالیت بدنی، ارزیابی سلامت روان، پیشگیری از بیماری‌های قلبی‌عروقی و مصرف دخانیات، بررسی تاریخچه باروری و یائسگی، ارزیابی عفونت‌های آمیزشی و اختلال عملکرد جنسی است.

ناظمیان‌پور با اشاره به اهمیت تشخیص زودهنگام بیماری‌ها ادامه داد: غربالگری سرطان دهانه رحم و سرطان پستان و همچنین ارزیابی علائم و عوارض یائسگی از دیگر خدماتی است که در چارچوب برنامه سلامت زنان میانسال ارائه می‌شود.

وی افزود: معاینه پستان، انجام تست پاپ‌اسمیر، آزمایش رایگان قند و چربی خون و تجویز رایگان مکمل ویتامین D3 با دوز ۵۰ هزار واحد، از جمله خدمات قابل برای زنان گروه هدف است که بر اساس ضوابط و نیازهای مراقبتی ارائه می‌شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر در پایان با تأکید بر اهمیت مراقبت‌های منظم در دوران میانسالی، از زنان ۳۰ تا ۶۰ سال این شهرستان خواست برای دریافت این مراقبت ها ، انجام غربالگری‌های ضروری و ارزیابی وضعیت سلامت خود به مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت مراجعه کنند.

کد مطلب 6983593

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