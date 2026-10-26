حسین محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساماندهی و بهسازی مسیر دسترسی به این اثر تاریخی با مشارکت شهرداری خنجین و با هدف ارتقای زیرساخت‌های گردشگری و تسهیل بازدید علاقه‌مندان ادامه دارد.

وی افزود: دستکند تاریخی زیرزمینی خنجین از ظرفیت‌های ارزشمند میراث فرهنگی منطقه به شمار می‌رود و ساماندهی مسیر دسترسی به آن می‌تواند زمینه معرفی بهتر این اثر و فراهم‌شدن شرایط مناسب‌تر برای حضور گردشگران را فراهم کند.

محمودی تصریح کرد: در ادامه اقدامات اجرایی برای بهسازی و زیباسازی مسیر این مجموعه تاریخی، پایه‌های چراغ‌های روشنایی با همکاری شهرداری خنجین نصب شده است که در صورت تکمیل و راه‌اندازی تجهیزات روشنایی، می‌تواند به بهبود دید در مسیر، ارتقای کیفیت بصری محیط و افزایش ایمنی تردد بازدیدکنندگان کمک کند.

مدیرکل میراث فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به حفاظت از آثار تاریخی و توسعه زیرساخت‌های بازدید ادامه داد: اجرای طرح‌های ساماندهی در محدوده آثار تاریخی باید با رویکرد صیانت از اصالت و ارزش‌های میراثی این مجموعه‌ها دنبال شود تا ضمن حفظ هویت تاریخی، امکان معرفی شایسته‌تر آن‌ها به گردشگران نیز فراهم شود.

وی تاکید کرد: مشارکت شهرداری خنجین در اجرای اقدامات زیرساختی و بهسازی مسیر دستکند تاریخی، نمونه‌ای از ظرفیت همکاری دستگاه‌های مسئول و مدیریت شهری برای حفاظت از داشته‌های تاریخی و تقویت جاذبه‌های گردشگری منطقه است.

محمودی افزود: توسعه گردشگری تاریخی تنها به معرفی یک اثر محدود نمی‌شود، بلکه ساماندهی مسیرهای دسترسی، ارتقای ایمنی، بهبود شرایط بازدید و توجه به محیط پیرامونی نیز در جذب گردشگر و ماندگاری تجربه بازدیدکنندگان نقش دارد.

وی بیان کرد: توجه به ظرفیت‌های تاریخی شهر خنجین و فراهم‌کردن زیرساخت‌های متناسب با ارزش این آثار می‌تواند به رونق گردشگری، افزایش حضور علاقه‌مندان به میراث فرهنگی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای کسب‌وکارهای محلی کمک کند.

محمودی گفت: تداوم همکاری میان مجموعه میراث فرهنگی و مدیریت شهری، زمینه را برای پیگیری اقدامات تکمیلی در مسیر معرفی بهتر دستکند تاریخی خنجین و بهره‌گیری مسئولانه از ظرفیت‌های گردشگری این شهر فراهم می‌کند.