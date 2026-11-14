به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در نشست بررسی و هماهنگی برنامه‌های راهیان نور، با اشاره به گستره مأموریت‌های بسیج اظهار کرد: بسیج از ابتدای انقلاب اسلامی و با فرمان امام خمینی(ره) با رویکرد دفاعی شکل گرفت، اما مأموریت‌های آن به حوزه دفاعی محدود نماند و امروز در عرصه‌های سازندگی، فرهنگی و خدمات‌رسانی نیز نقش‌آفرینی می‌کند.

وی افزود: تفکر، فرهنگ و گفتمان بسیجی باید به یک باور عمومی تبدیل شود؛ چراکه بسیج به‌عنوان نهادی ملی و مردم‌پایه، با مأموریت‌های متنوع، ظرفیت ارزشمندی برای ایجاد پیوند میان بدنه اجتماعی و حاکمیت دارد.

استاندار هرمزگان با تأکید بر اینکه برنامه‌های بسیج متعلق به همه جامعه است، تصریح کرد: ماهیت مردم‌پایه این برنامه‌ها ایجاب می‌کند که مشارکت جمعی و مسئولیت‌پذیری همگانی در اجرای آن‌ها مورد توجه قرار گیرد و هیچ دستگاه یا مجموعه‌ای نباید این فعالیت‌ها را صرفاً بر عهده یک نهاد بداند.

وی با اشاره به ضرورت استمرار این برنامه‌ها در طول سال، خاطرنشان کرد: در کنار اجرای برنامه‌ها باید آسیب‌شناسی دقیقی از نحوه اجرا و میزان اثربخشی آن‌ها صورت گیرد و پشتیبانی‌های مورد نیاز نیز به‌گونه‌ای پیش‌بینی شود که در جریان اجرای برنامه‌ها با کمبود و ناهماهنگی مواجه نشویم.

وی افزود: بخشی از نیازهای این برنامه‌ها از جمله حمل‌ونقل، تأمین خودرو، تغذیه و سایر خدمات پشتیبانی می‌تواند از طریق ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های اقتصادی تأمین شود؛ اما لازم است سهم و مسئولیت هر مجموعه به‌صورت دقیق مشخص شود تا از موازی‌کاری، ابهام در هزینه‌ها و ناهماهنگی در اقدامات جلوگیری شود.

آشوری تازیانی با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری فهم مشترک میان دستگاه‌های مسئول اظهار کرد: یکی از الزامات مشارکت جمعی، هماهنگی و تقسیم کار روشن است. باید مشخص باشد هر بخش چه مسئولیتی دارد و چه مجموعه‌ای اجرای آن را بر عهده گرفته است تا در پایان، عملکردها و هزینه‌ها نیز قابل ارزیابی باشد.

استاندار هرمزگان با اشاره به نقش بنگاه‌های اقتصادی در توسعه استان، بر ضرورت ایفای مسئولیت‌های اجتماعی این مجموعه‌ها تأکید کرد و افزود: منابع و ظرفیت‌های اقتصادی استان باید در خدمت توسعه همه‌جانبه هرمزگان قرار گیرد و مشارکت در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و سلامت نیز بخشی از این مسئولیت است.

وی با اشاره به پیگیری بازگشت حساب شرکت‌های دولتی به بانک‌های استان، خاطرنشان کرد: بنگاه‌های اقتصادی باید با انگیزه، باور و احساس مسئولیت در مسیر توسعه استان مشارکت کنند و این مشارکت نباید به‌عنوان لطف یا امتیازی از سوی آن‌ها تلقی شود، بلکه وظیفه‌ای در قبال مردم و سرزمین خودشان است.

آشوری تازیانی با بیان اینکه توسعه فرهنگی نیز بخشی از فرآیند توسعه استان محسوب می‌شود، تصریح کرد: فعالیت‌های فرهنگی بسیج می‌تواند در برابر تهاجمات فرهنگی و اقدامات دشمنان نقش بازدارنده و مصونیت‌بخش داشته باشد؛ اما مسئولیت این عرصه تنها بر دوش بسیج نیست و همه دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و گروه‌های اجتماعی باید در آن مشارکت کنند.