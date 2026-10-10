آشوری:حمایت از توانمندسازی معلولان باید هدفمند و مبتنی بر برنامه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان در آیین افتتاح مرکز خیریه جهش با اشاره به توانمندی‌ها و استعدادهای افراد دارای معلولیت اظهار کرد: معلولیت به معنای ناتوانی در مشارکت اجتماعی نیست و با آموزش، تربیت صحیح، حمایت مستمر و فراهم کردن فرصت‌های مناسب می‌توان استعدادهای نهفته این افراد را شکوفا کرد و زمینه نقش‌آفرینی مؤثر آنان را در جامعه فراهم ساخت.

وی با اشاره به آثار و دستاوردهای هنری به نمایش درآمده در این مرکز افزود: آنچه امروز از توانمندی‌های افراد دارای معلولیت مشاهده می‌کنیم، نشان می‌دهد که با فراهم شدن بستر آموزش و حمایت، می‌توان ظرفیت‌های ارزشمندی را در حوزه‌های مختلف پرورش داد؛ حتی افرادی که با معلولیت ذهنی مواجه هستند، قابلیت یادگیری و انجام فعالیت‌های ارزشمند را دارند.

استاندار هرمزگان با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه امید و نشاط در میان افراد دارای معلولیت بیان کرد: تجربه نشان داده است که بسیاری از این افراد با تکیه بر توانایی‌های خود و برخورداری از حمایت‌های لازم، به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته‌اند و می‌توانند در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و تولیدی نقش‌آفرینی کنند.

ضرورت توجه هم‌زمان به پیشگیری و توانبخشی

آشوری تازیانی با اشاره به اهمیت پیشگیری از بروز معلولیت‌ها گفت: در این زمینه باید دو مسیر را به‌صورت جدی دنبال کنیم؛ نخست، شناسایی و کنترل عوامل مؤثر در بروز معلولیت و دوم، حمایت از افرادی که امروز با معلولیت زندگی می‌کنند و باید از فرصت‌های لازم برای آموزش، توانمندسازی و حضور مؤثر در جامعه برخوردار شوند.

وی با بیان اینکه برخی عوامل ژنتیکی و پیامدهای ناشی از صنعتی شدن و آلودگی‌های محیطی نیازمند بررسی و توجه جدی هستند، افزود: موضوع پیشگیری باید به‌صورت هدفمند در دستور کار سازمان بهزیستی و شورای اجتماعی استان قرار گیرد تا با برنامه‌ریزی مناسب، از بروز معلولیت‌های قابل پیشگیری در نسل‌های آینده جلوگیری شود.

استاندار هرمزگان تأکید کرد: در کنار اقدامات پیشگیرانه، نباید از نیازهای افراد دارای معلولیت در شرایط کنونی غافل شویم؛ بلکه باید با شناخت توانمندی‌های آنان و فراهم کردن زمینه آموزش و اشتغال، امکان مشارکت بیشتر این افراد در زندگی اجتماعی را فراهم کنیم.

استفاده از ظرفیت خیرین و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها

آشوری تازیانی با اشاره به نقش خیرین و تشکل‌های مردمی در حمایت از افراد دارای معلولیت اظهار کرد: در الگوی حکمرانی مطلوب، دستگاه‌های حاکمیتی باید نقش تسهیلگر داشته باشند و در کنار آن، ظرفیت جامعه خیرین، تشکل‌های مردم‌نهاد و نهادهای مدنی نیز برای حل مسائل اجتماعی به میدان بیاید.

وی با قدردانی از دست‌اندرکاران مرکز خیریه جهش، هیئت امنا و خیرین مشارکت‌کننده در راه‌اندازی این مجموعه افزود: این مرکز نمونه‌ای از مشارکت اجتماعی و هم‌افزایی میان مردم و مجموعه‌های حمایتی است که می‌تواند زمینه ارائه خدمات بهتر به افراد دارای معلولیت را فراهم کند.

استاندار هرمزگان با اشاره به ضرورت تدوین برنامه‌ای جامع برای حوزه توانبخشی استان گفت: از مدیرکل بهزیستی هرمزگان خواسته‌ام برنامه جامع این بخش را تدوین کند تا بتوانیم با همراهی خیرین، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف، سندیکاها و سایر تشکل‌های اجتماعی، حمایت‌های هدفمندتری از جامعه افراد دارای معلولیت داشته باشیم.

وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی برای پشتیبانی از برنامه‌های توانبخشی و ارتقای خدمات به افراد دارای معلولیت تأکید کرد.

تدوین برنامه هدفمند برای کاهش معلولیت در استان

آشوری تازیانی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی متناسب با شرایط هرمزگان خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی مسائل مرتبط با معلولیت در استان، لازم است سازمان بهزیستی و شورای اجتماعی با نگاهی هوشمندانه و برنامه‌محور، اقدامات لازم را برای پیشگیری، توانبخشی و حمایت از این جامعه دنبال کنند.

وی افزود: برنامه‌های پیشگیری باید به‌صورت مدون تدوین شود تا امکان هماهنگی و پشتیبانی دستگاه‌های مسئول فراهم باشد و بتوان با مشارکت مجموعه‌های دولتی، خیرین و تشکل‌های مردمی، گام‌های مؤثری در بهبود شرایط افراد دارای معلولیت برداشت.

استاندار هرمزگان در پایان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه خیریه جهش و فعالان این حوزه، بر استمرار حمایت‌های قانونی و اجتماعی از افراد دارای معلولیت و ضرورت تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مردمی تأکید کرد.