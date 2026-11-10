به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، حجت‌الاسلام عباس دانشی با اشاره به عقب‌ماندگی یزد در برگزاری نمایشگاه‌های استانی کتاب نسبت به برخی استان‌های کشور اظهار کرد: با وجود آغاز دیرهنگام فرآیندهای اجرایی به دلیل هماهنگی‌های ملی و تعیین تقویم نمایشگاه، حدود ۸۰ درصد اقدامات با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه کتاب و اداره کل استان انجام شده است.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود بیش از ۵۰ هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کنند، بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: همکاری شهرداری و سازمان فرهنگی ورزشی در زمینه تبلیغات، رفع مشکلات حمل‌ونقل عمومی و اتوبوسرانی برای دسترسی شهروندان به محل نمایشگاه و همراهی صداوسیمای مرکز یزد در پخش تیزرها و پوشش رسانه‌ای ضروری است.

دانشی همچنین خواستار مشارکت فرمانداری‌ها و شهرداری‌های شهرستان‌ها در برگزاری روزهای فرهنگی شهرستان و راه‌اندازی غرفه‌های تخصصی شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد درباره برنامه‌های جنبی نمایشگاه نیز گفت: غرفه‌های ویژه نسل «ز»، نشر دیجیتال و آثار بین‌الملل با توجه به جایگاه جهانی یزد، معرفی مفاخر و نویسندگان استان از جمله زنده‌یاد مهدی آذریزدی، از بخش‌های پیش‌بینی‌شده این رویداد است.

برگزاری رویدادهای سه‌روزه آموزش و پرورش، پنل‌های تخصصی تفکر و گفت‌وگو، بررسی نقش ادبیات کودک و نوجوان و رونمایی از آثار حوزه ایثار و مقاومت و کتاب‌های پرفروش نیز در برنامه نمایشگاه قرار دارد.

در پایان این نشست، درباره تسریع در تکمیل امور خدماتی، اسکان عوامل اجرایی و هماهنگی حضور دانش‌آموزان و دانشجویان تصمیم‌گیری شد و از نویسندگان، ناشران، اهالی قلم و علاقه‌مندان کتاب برای حضور در این رویداد دعوت به عمل آمد.